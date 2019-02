Barkos afirma, con relación a la propuesta del 'relator', que "hay más ruido que una propuesta concreta"

No obstante, ha dejado claro que no iba a pronunciarse de "manera rotunda" sobre la propuesta del Gobierno de Sánchez, porque "no tenemos elementos para conocer exactamente qué se está proponiendo en estos momentos". Sí que ha señalado la presidenta de la Comunidad foral que "cualquier tipo de respuesta a las propuestas de esta naturaleza tienen un cauce, un lugar, sobre todo por parte de los responsables políticos, como son las instituciones y en este caso las Cortes Generales".

Barkos se ha referido al asunto del 'relator', preguntada por los periodistas, antes de participar, junto al presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, en el pleno del Patronato de Santa María la Real, que se celebra en el monasterio riojano.

La presidenta navarra ha indicado, finalmente, que "comprendo que han de ser necesarias todas las propuesta de diálogo, siempre atendiendo a la naturaleza y dignidad propia de las instituciones concernidas, que aquí igual se ha puesto en solfa".