Barkos dice que no está previsto derogar las resoluciones sobre Skolae y el PPN le acusa de "incoherencia"

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha afirmado que no está previsto derogar ninguna de las cuatro resoluciones referentes al programa Skolae, una decisión que, según ha dicho, no es "incoherente" con sus declaraciones sobre que el programa no es obligatorio en los centros concertados.