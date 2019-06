Barkos trabajará por un Gobierno de "progreso" con "estabilidad" y dice que Navarra "no puede ser moneda de cambio"

Barkos ha afirmado, en una entrevista en Radio Nacional, recogida por Europa Press, que de la reunión que mantuvieron este miércoles representantes de Geroa Bai y PSN salieron con la "palabra" del PSN y de su secretaria general, María Chivite, de que "en su posición no está de ninguna manera el posibilitar la legislatura a Navarra Suma, todo lo contrario".

"Ese no es no que llevó a Sánchez a la Moncloa es exactamente el que ellos quieren aplicar en Navarra", ha declarado la líder de Geroa Bai, quien no obstante ha recordado que "la historia reciente de Navarra tiene capítulos similares que terminaron de otra forma". "El tiempo hablará", ha agregado.

En este sentido, preguntada por si se fía de la palabra de Chivite, ha contestado que "no vamos a trabajar en las hipótesis sino en las realidades". Y ha destacado que "en estos momentos la posibilidad de un gobierno de progreso es cierta en Navarra". "Lo avalan los votos de la ciudadanía en una mayoría clara progresista y plural", ha reivindicado Barkos, para agregar que es al PSN a quien le corresponde "llevarla adelante" y que Geroa Bai trabajará "en esa línea, pero siempre buscando estabilidad".

Por otro lado, sobre la oferta del regionalista Javier Esparza al PSOE de "explorar" acuerdos para evitar que los independentistas decidan Navarra y España, ha manifestado que le "preocupa" esa oferta "casi de trueque" que se producía en Madrid "sin contar con sus socios" Ciudadanos y PP, que mantienen "una distancia evidente" con esa posición.

Ha considerado la presidenta navarra en funciones que en un momento como este "la política no puede basarse en políticas de trueque, cambio y cambalache" y ha reivindicado que Navarra "no puede ser moneda de cambio de ninguna manera".

Asimismo, al ser preguntada por si considera que los votos del PNV a la investidura de Sánchez podrían estar en peligro si el PSN se abstiene en un gobierno de Navarra Suma, Barkos ha señalado que es el PNV quien "ha de responder esta cuestión", pero que es "evidente" que "no es una circunstancia baladí".

Por otro lado, Barkos ha reiterado que ella no formaría parte de un hipotético gobierno de coalición con el PSN, ya que considera que su aportación a la política, tras presidir el ejecutivo actual, debe ser desde el Parlamento. Y ha declarado que no le gustaría pensar en la posibilidad de una nueva convocatoria electoral porque "sólo hablaría de la incapacidad de algo que Navarra ha sido referente y ejemplo esta legislatura".

ALCALDÍA DE PAMPLONA

En otro orden de cosas, preguntada por si ve razonable que EH Bildu "vincule" su abstención a un gobierno del PSN a que los socialistas les apoyen en el Ayuntamiento de Pamplona, ha reiterado que "las políticas de trueque no tienen mucho sentido, no lo han tenido nunca" y ha defendido que "en estos momentos es una urgencia que alcancemos pactos de estabilidad y sostenidos".

Ha afirmado Barkos que "la Alcaldía de Pamplona tiene unas circunstancias numéricas muy especiales, con Navarra Suma que tiene una mayoría evidente (13 concejales)", si bien "es cierto también que la mayoría absoluta está en el seno de una mayoría progresista y plural, que empapa el grueso de la política en Navarra".

Según ha indicado, "si hubiera probabilidad de acuerdo entre fuerzas progresistas y plurales en el Ayuntamiento, Geroa Bai estará ahí, pero evidentemente no nos corresponde a nosotros, sino al PSN y a Bildu el poder llegar a aun acuerdo en ese escenario".