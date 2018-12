Begoña Errasti, enfermera navarra, galardonada en los Premios Enfermería en Desarrollo 2018

Estos premios, organizados por el Sindicato de Enfermería, Satse, y la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería, FUDEN, buscan poner en valor diferentes proyectos, estudios y programas de profesionales de Enfermería y Fisioterapia "cuya labor, esfuerzo y tesón constituyen un inmejorable ejemplo del avance experimentado por ambas profesiones en los últimos años, así como un claro referente de lo mucho que pueden aportar en el presente, y también en el futuro, para mejorar el sistema sanitario español", ha destacado Satse en un comunicado.

Por su parte, en la categoría 'Calidad percibida', Margarita Camarero, responsable de Enfermería del Centro de Salud Barajas (Madrid), fue galardonada por 'Mejora de la atención al paciente oncológico en Atención Primaria', y en la categoría 'Innovación y creatividad', patrocinada por Ibercaja, Mª Fernanda Jorge Silverio, fisioterapeuta del Centro de Intervención Global y Aprendizajes Tempranos (Madrid), por 'Cooperación e integración entre fisioterapia y robótica para conseguir la marcha en niños con AME'.

El Premio 'Vivesoy a la promoción del autocuidado y de los hábitos de vida saludable' recayó en Mª José Solaeta y Mª Ángeles Rodríguez-Calderita, enfermeras del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid, por 'Camino de esperanza. Hacia la normalización de la vida en mujeres con cáncer de mama'.

En la categoría 'Iniciativas corresponsables', los reconocidos fueron Laura Mallada, enfermera del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Oviedo, y Miguel Ángel Iglesias, enfermero de la Guardia Civil, por 'Asistencia de enfermería en buques oceánicos durante el rescate a migrantes'.

Por su parte, Samuel Gozalo Arenal, enfermero, graduado por la Universidad de Valladolid, logró su reconocimiento en la categoría 'Universidad. Trabajos de fin de grado', por 'Programa formativo de Eps ante incidentes y atentados en eventos multitudinarios', mientras que en 'Trabajo enfermero', el galardón recayó en la Unidad de Apoyo a la Investigación Enfermera del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, por 'Unidad de apoyo investigación enfermera, iniciativa para mejorar las condiciones de la investigación en cuidados'.

El premio 'Enfermería en Desarrollo 2018' fue para los enfermeros Tolo Villalonga y Clara Vidal por el desarrollo del programa 'Consulta por los rincones de salud', en las Islas Baleares.

Además, este año se ha premiado a la directora del diario El País, Soledad Gallego-Díaz, por "su apoyo público a la Enfermería", y al documental 'In the middle of Norway', dirigido por Mía P. Salazar y Georg Bungard y protagonizado por el enfermero Jorge Martí, cantante de La Habitación Roja.

La quinta edición de los premios ha alcanzado este año su récord histórico de candidaturas, con 244 proyectos, presentados por profesionales, tanto asistenciales como docentes, investigadoras y gestoras, estudiantes, unidades de enfermería, asociaciones profesionales y de pacientes de todas las comunidades y ciudades autónomas de España y de países como México.