Beltrán (PPN) dice que la AP-15 "debe ser gratuita" y que "si no la paga el Gobierno central, que lo haga el de Navarra"

En un comunicado, la presidenta del PPN, Ana Beltrán, ha señalado que creen que "esta autopista debe ser gratuita a través de bonificaciones, tal y como se ha aprobado en diferentes mociones y propuestas de resolución presentadas por el Partido Popular de Navarra en el Parlamento, y votadas a favor por diferentes partidos del cuatripartito". "Por lo tanto, si el Gobierno de España da largas o no hace frente a esta gratuidad, debería ser el Gobierno de Navarra quien se hiciera cargo", ha opinado.

A su juicio, "llevamos seis meses de retraso en la aplicación de esta medida para la que se consignaron 12 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado elaborados por el Partido Popular en acuerdo con UPN, y hasta la fecha lo único que sabemos oficialmente es el aumento de las tarifas en más de un 2% para los usuarios".

Beltrán ha comentado que "la última vez en la que el Gobierno de Navarra se posicionó a este respecto fue por boca del consejero Aranburu, para decir que el dinero del Gobierno de España aún no había llegado, y de momento no tenemos más comunicación oficial por parte ni del Gobierno de Navarra ni del Gobierno de España". "Nos parece un disparate y una falta de transparencia absoluta en un tema sensible para la mayoría de los navarros, pero especialmente para los de la Ribera", ha continuado Beltrán.

Según ha señalado, "hay que recordar que son los únicos de toda Navarra que deben pagar por acudir a Pamplona, un claro agravio comparativo hacia una de las zonas con mayor desigualdad territorial de toda la Comunidad".

La presidenta del PPN ha concluido que "igualmente queremos saber qué cálculos y previsiones ha hecho el Gobierno de Navarra, si es que lo ha hecho, acerca del volumen de tráfico al que afectará la medida, si se piensa añadir más presupuesto o no, y qué va a ocurrir con los años posteriores".