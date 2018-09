Beltrán (PPN) defiende que Del Burgo es "un referente para Navarra", aunque discrepa sobre la Transitoria Cuarta

La presidenta del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado que Jaime Ignacio del Burgo es "un activo y un referente tanto para el partido como para Navarra, porque ha sido un gran defensor de que Navarra siga siendo lo que es, una Comunidad diferencia dentro de España".

Beltrán se ha pronunciado así después de que el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, haya considerado "intolerable" que Del Burgo, designado por el PP para el grupo de expertos que redacte el nuevo estatus del País Vasco, "se permita mezclar al PNV con ETA".

La presidenta de los 'populares' navarros ha afirmado que desde la Transición Jaime Ignacio del Burgo "ha sido el gran defensor de Navarra contra el nacionalismo vasco". "Habla a título personal, pero cuando habla sobre estos temas tiene mucho conocimiento y sabe lo que dice. Lo consideramos como una persona en la que tengo confianza y le solicito en muchas ocasiones opinión por sus conocimientos jurídicos", ha indicado.

No obstante, ha reconocido que "hay alguna cosa en la que no estamos de acuerdo", como por ejemplo la derogación de la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución, de cuya eliminación es partidaria la dirección del partido. "Cuando él la puso en la Constitución tenía sus razones, pero ahora mismo diferimos en eso", ha indicado.

Sobre la afirmación de Del Burgo de que "el PNV se ha beneficiado de la actividad de ETA", Ana Beltrán ha manifestado que "lo que comparto con respecto a esas declaraciones es que el PNV no supo estar a la altura, no acabó con ETA, volvió la cara y por supuesto que eso le benefició".

Además, ha considerado "absolutamente inoportuno y fuera de lugar" que el presidente del PNV "desprecie" la participación de Del Burgo en el grupo de expertos y "sin embargo admita a la de Bildu-Batasuna, cuando ha apoyado y sigue apoyando los asesinatos de ETA". Frente a ello, ha manifestado que Jaime Ignacio del Burgo es "un defensor de la libertad y de la vida, que ha sufrido personalmente por culpa del terrorismo de ETA". "Es una injusticia que el PNV quiera que esté Bildu y quiera rechazar a un demócrata del PP", ha censurado.

GEROA BAI DICE QUE LA TRANSITORIA CUARTA ES "DEMOCRÁTICA"

Por su parte, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha afirmado que "si el PP quiere que Del Burgo esté en el grupo de expertos, nosotros no seremos quien ponga el grito en el cielo, como me imagino que hubiera pasado si aquí decidimos promover modificaciones del Amejoramiento y a alguien se le ocurriera traer a algún experto de la Comunidad Autónoma Vasca". "No quiero imaginar qué diría Beltrán", ha añadido.

Además, ha defendido que la Transitoria Cuarta "se planteó como una disposición que iba dirigida a impedir e imponer, y hoy en día lo que creemos es que la Transitoria Cuarta es democrática y en democracia ni se impone ni se impide".

Por otro lado, ha considerado "lamentables" las palabras de Del Burgo sobre el PNV y la banda terrorista, "cuando ETA ya ha sido disuelta y ha desaparecido gracias a muchísimos factores, entre otros por la firme defensa de la paz y el diálogo como instrumentos del debate político por parte de la sociedad navarra, la vasca y la española en su conjunto".

Ha considerado que hay "personas nostálgicas de otros tiempos en los que ETA existía" y ha afirmado que "es tiempo de abandonar ese lenguaje y otros conceptos, cada uno aportando lo que tiene que aportar a un análisis profundo para avanzar en paz y en convivencia".

UPN, POR LA ELIMINACIÓN DE LA TRANSITORIA CUARTA

Por su parte, el presidente de UPN, Javier Esparza, ha reiterado su posición favorable a la eliminación de la Disposición Transitoria Cuarta. "Cuando Geroa Bai y EH Bildu dicen que no hay que eliminar la Transitoria Cuarta, eso quiere decir que al nacionalismo vasco le va bien que esté la Transitoria Cuarta, y si al nacionalismo vasco le va bien, a UPN le va mal y a los navarros les va mal. Desde el año 79 tenemos este concepto clarísimo. No me creo el discurso del nacionalismo de que quieren escuchar a los navarros, no los han escuchado nunca, han estado 40 años limitando libertades, con una organización que terrorista que ha hecho lo que ha hecho. Llevamos 40 años de transitoria y creemos que es suficiente", ha asegurado.