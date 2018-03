Blanca Fernández, premio a la Igualdad: "Los derechos están reconocidos, pero en la práctica la desigualdad continúa"

Blanca Fernández ha recibido el premio de manos de la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, en un acto que se ha celebrado en el Salón del Trono del Palacio de Navarra y que ha reunido, entre otras autoridades, a la presidenta del Parlamento foral, Ainhoa Anzárez; la delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba; la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, y el defensor del Pueblo de Navarra, Javier Enériz.

El galardón fue instituido el pasado mes de enero por el Gobierno de Navarra con el fin de estacar y reconocer públicamente la actuación de quienes se han distinguido por su labor en el campo de la igualdad. Con este premio, que se convoca a través del Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), el Ejecutivo foral quiere también resaltar su "firme apuesta por trabajar por una sociedad más justa e igualitaria, en el marco del cumplimiento de los derechos humanos".

En esta primera edición, la distinción ha sido concedida a la investigadora social Blanca Fernández Viguera por su labor en este ámbito, en el que ha destacado como "pionera" del feminismo. Es cofundadora de IPES Elkartea e impulsora del a visión de género en master y títulos de la Universidad Pública de Navarra.

Según señaló el jurado en su concesión, la premiada "ha hecho convivir su labor en el desarrollo del conocimiento y estudios de género a través de la investigación y la docencia, con su activismo feminista, donde lo público y lo privado se funden a lo largo de su vida en pro de la igualdad". La candidatura fue propuesta por IPES Elkartea (Instituto de Promoción de Estudios Sociales/Gizarte Ikerketarako Talde Eragilea).

El premio, que conlleva una dotación económica de 3.000 euros, se representa en un objeto -un cubo de madera- que simboliza una base sobre la que construir.

Blanca Fernández Viguera ha felicitado al Gobierno de Navarra por haber creado el galardón, que, en su opinión, servirá "para visibilizar a las mujeres, sus obras y sus asociaciones".

Durante su intervención, ha enumerado los principales cambios sociales de "la revolución pacífica del siglo XX" protagonizada por mujeres, entre los que ha citado "el surgimiento de nuevos modelos familiares, la incorporación masiva de las mujeres a la enseñanza superior o al empleo, los derechos sexuales y los derechos reproductivos o la masiva incorporación de la mujer a la esfera pública".

No obstante, ha advertido de que quedan retos pendientes y entre ellos ha explicado que "ahora los derechos están reconocidos, pero en la práctica existe un techo de cristal y la desigualdad y la violencia de género continúan". La premiada ha abogado por acabar con la "doble jornada de trabajo y la sobre explotación de la mujer", algo que, en su opinión, no se va a conseguir "mientras los hombres no asuman por igual el trabajo doméstico y de cuidados".

También ha aludido a la violencia de género, que "persiste con más virulencia si cabe porque el sistema patriarcal se defiende", y ha citado el reto de hacer realidad "el derecho al cuerpo de las mujeres y a su sexualidad, sin acoso, ni agresiones". Finalmente, ha reclamado el reconocimiento de las distintas identidades sexuales y de género y las distintas opciones sexuales.

"Estos son los retos que considero más importantes en la actualidad, que deben estar en las agendas públicas, marcados como prioritarios, y para ello también la necesidad de un movimiento feminista fuerte", ha dicho. En este sentido, ha subrayado que "el movimiento que en algún momento nos parecía silenciado y propio de nuestra generación, ahora alza su voz, recorre el mundo, representa a todas las generaciones y ya es imparable".

Barkos ha felicitado a Blanca Fernández, de quien ha dicho que "es un ejemplo de cómo es posible y necesario avalar, prestigiar, legitimar, autorizar y sustentar a otras mujeres". En este sentido, ha hecho hincapié en que su participación en los movimientos de mujeres y su feminismo, "han ayudado, sin duda, a impulsar cambios de mentalidad y a desplegar formas de pensamiento crítico, imprescindible éste para su incidencia política".

Ha destacado también de la premiada su capacidad para integrar a todas las mujeres en sus actuaciones y discursos. "Pero además -ha agregado- ha sabido siempre ver a las que nos son vistas, sin dejar a ninguna de ellas atrás, y ha trabajado duro por dar respuesta a las desigualdades cruzadas. Esto sin duda es una cuestión de justicia social y resulta fundamental para crear sociedades inclusivas".

Finalmente, la presidenta ha incidido en la responsabilidad que las instituciones tienen en esta materia. En este sentido ha anunciado, que el Gobierno de Navarra trabaja en una ley de igualdad "que reconozca el adelanto, el valor, los derechos, las oportunidades y las aportaciones de las mujeres, así como la legitimidad y la autoridad de dicho avance frente a la sociedad". "Impulsar el empoderamiento de las mujeres en su proceso de emancipación debe ser una de las aspiraciones más insistentes y un eje prioritario de la acción política", ha añadido.

Por su parte, la consejera Ana Ollo ha destacado que "la igualdad entre mujeres y hombres y el empoderamiento de las mujeres son claves para establecer sociedades más libres y justas".

Ha incidido también en el hecho de que su candidatura estaba avalada por cartas de apoyo de personalidades de ámbito navarro, nacional e internacional, lo que, en su opinión, "avala no sólo la contribución de Blanca Fernández a la igualdad, sino también la percepción de la importancia de dicha contribución por parte de la sociedad civil".

Finalmente, la consejera ha resaltado, de entre los méritos de la galardonada, su faceta como investigadora "por su calidad intelectual y académica y por su interés en plasmar los procesos de democracia participativa en sus investigaciones".