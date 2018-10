CCOO da por acabado el tiempo para consensuar con el Gobierno de Navarra el Plan de Empleo

CCOO ha anunciado que da por acabado el tiempo para consensuar con el Gobierno de Navarra un Plan de Empleo después de que hayan pasado "más de dos años" desde que el Ejecutivo foral "anunció que se iniciaban las reuniones" y tras el compromiso de cerrar este Plan en septiembre.

"Nos hemos dejado la piel para llegar a un acuerdo pero no hemos visto la misma voluntad por parte del Gobierno de Navarra" que "es el que ha dejado morir la negociación del Plan de Empleo", ha afirmado en rueda de prensa el secretario general de CCOO de Navarra, Chechu Rodríguez, que ha destacado que el sindicato ha presentado más de 100 propuestas al respecto en todo este tiempo.

El dirigente de CCOO ha asegurado que "ha habido una parálisis preocupante, sobre todo en los últimos dos meses" y ha acusado al Ejecutivo foral de estar "secuestrado por algunas posiciones políticas y sindicales ligadas exclusivamente al mundo nacionalista" y a "alguna convicción que por lo menos una parte del Gobierno puede manifestar en cuanto a no aceptar el modelo de diálogo social que pactamos en enero de 2017".

Al respecto, el sindicalista ha criticado que el Consejo de Diálogo Social "no se ha reunido nunca" y ha afirmado que "con todos en la mesa", incluyendo a ELA y LAB, "el Plan de Empleo podría ser mejor que sólo con una parte de los agentes económicos y sociales". Sin embargo, "ha prevalecido más la coraza que le han puesto al Gobierno para que no haya un acuerdo con nosotros", ha reprochado.

En opinión de Rodríguez, el Ejecutivo navarro "ha estado atenazado, incapaz de andar y temeroso, y los empresarios han aprovechado esta inacción para dilatar al máximo un posible acuerdo porque cuanto menos reguladas y acordadas estén las cosas con la parte sindical, mejor para ellos".

Rodríguez ha reconocido que Navarra "es la comunidad con menos paro pero la economía navarra tiene muchas cosas que mejorar". Así, ha resaltado que "hoy en Navarra hay más de 30.000 personas en paro" de las cuales 8.200 llevan más de dos años sin empleo, que "el 94% de los contratos son temporales" y "el 40% son para siete días o menos". Asimismo, ha señalado que las mujeres "cobran 8.000 euros menos que un hombre" y "somos la comunidad donde más crecen los accidentes de trabajo".

Datos que demuestran, en opinión de Rodríguez, que "era el momento de acordar un documento para tratar de resolver los problemas de la gente" y que sirviera como "hoja de ruta que ayude a dar coherencia, ritmo, consistencia y transversalidad a las políticas públicas a favor del empleo". "Y esa oportunidad la hemos perdido, algo que es inédito porque nunca ha pasado una legislatura entera sin un Plan de Empleo", ha subrayado.

El dirigente del sindicato ha afirmado, asimismo, que la economía navarra "tiene fortalezas" pero "también tiene grietas enormes y el Plan de Empleo era una oportunidad para analizarlas y corregirlas".

El Gobierno de Navarra "desgraciadamente no ha tenido un modelo de diálogo social, y al no tenerlo se ha paralizado" la negociación, ha continuado Rodríguez que ha reconocido que se llegó a un acuerdo con la Consejería de Derechos Sociales para las políticas activas de empleo que, sin embargo, "no basta" porque el Plan de Empleo "debe reforzar otras áreas como la calidad en el empleo, la salud, la igualdad de género en el ámbito laboral o la competitividad de las empresas".

"Ante la inacción del Gobierno, este mayo CCOO volvió a presentar otras 27 medidas, y entre todos nos responsabilizamos de trabajar en julio y agosto para llegar a septiembre con el Plan de Empleo", pero sin embargo "no ha habido ninguna reunión", ha reprochado. "No hemos sido capaces de destruir los muros que otros han construido como parapeto al Gobierno para que en este momento no haya Plan de Empleo", ha lamentado.

"En un momento en el que toca repartir la riqueza y mejorar el empleo de Navarra no vamos a disponer de un documento acordado", ha criticado el representante de CCOO, que ha apostado por "trabajar en serio para que se de una salida a la crisis de manera justa y solvente".

"Las diferentes reformas laborales han construido un nuevo mercado de trabajo en el que se ha ido eliminando una parte sustancial de la regulación que garantizaba derechos. Se ha tratado de devaluar el papel de los sindicatos, se ha extendido la figura del falso autónomo, también en Navarra, y la contratación temporal ha crecido a un ritmo mucho mayor que la indefinida", ha recalcado Rodríguez que ha considerado que esta situación "exigía una repuesta contundente y acordada, pero la ausencia del Plan de Empleo supone una enorme oportunidad perdida".