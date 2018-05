El CHN acoge una exposición fotográfica con escenas del trabajo hospitalario en el turno de noche

El Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) acoge desde esta semana una exposición fotográfica con escenas del trabajo hospitalario tomadas en su mayoría durante el turno de noche, un proyecto de la fotógrafa y profesional sanitaria Marisol Elía que permanecerá instalado en la planta baja del Pabellón C hasta el próximo 31 de julio.

La muestra, titulada 'Desde mis entrañas', es resultado del trabajo realizado durante tres años y medio por la autora cuando trabajaba en el Área Clínica del Corazón del CHN.

A partir de la invitación 'Déjame guiarte', la exposición realiza un recorrido a través de una treintena de fotografías, la mayoría de ellas en blanco y negro, que reflejan la continuidad de la actividad hospitalaria durante la noche y en días no laborables para la mayoría de la población.

Mediante sus imágenes, Elía pretende adentrar al espectador en una historia "con principio y final", que toma diferente forma y perspectiva dependiendo de las experiencias personales de quien recorre las imágenes, ya sean pacientes, profesionales del ámbito sanitario o acompañantes. Pasillos, contraluces, detalles y guiños recorren las escenas, de carácter intimista.

Las fotografías recogen los momentos de soledad, sigilo y continuo movimiento que se viven en un centro hospitalario fuera de las horas de mayor afluencia de usuarios, ha destacado el Gobierno navarro en un comunicado.

"La mayoría son imágenes captadas en el turno de noche, cuando parece que se baja la persiana y el telón, cosa que no es cierta. Soy consciente de que no es una exposición fácil de ver, porque remueve y puede hasta doler, pero esto es lo que me salió de mis entrañas, y de ahí la elección del título", explica la autora.

Marisol Elía (Pamplona, 1971) trabaja como técnica de cuidados auxiliares en el CHN desde 1991, tiempo en el que ha desempeñado su profesión en áreas como la Unidad de Cuidados Intensivos, Urgencias de Pediatría o la sección de Unidad Coronaria. En la actualidad, desarrolla su labor en la Unidad de Hospitalización de Psiquiatría-B del CHN y es miembro del subcomité lúdico-cultural del comité de Humanización del centro hospitalario.

La muestra es un proyecto personal de la autora cedido temporalmente el CHN, que lo expone en el marco de las actividades que viene realizando dentro de la Estrategia de Humanización del Sistema Sanitario Público. Dicha estrategia ha sido promovida por el Departamento de Salud para "generar espacios sanitarios más amables y cercanos, impulsar vías de colaboración con las asociaciones de pacientes y organizaciones no gubernamentales, y ofrecer nuevos recursos de apoyo psicoemocional".