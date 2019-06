Un artículo del Cima y la CUN sobre una molécula eficaz con leucemias y linfomas logra el Premio Fundación Antoni Esteve

El artículo, que firman Edurne San José Enériz, Xabier Agirre y Obdulia Rabal como primeros autores y que dirigen Julen Oyarzabal y Felipe Prósper, ha sido galardonado con el Premio de Investigación Fundación Dr. Antoni Esteve, dotado de 18.000 euros, que reconoce el mejor trabajo de farmacología español de los últimos dos años.

El tratamiento de los tumores hematológicos ha adquirido un enfoque novedoso gracias a la administración de fármacos epigenéticos que se basan en modificaciones moleculares que alteran la actividad de los genes en el desarrollo del cáncer. Este grupo de Navarra diseñó una molécula llamada CM-272, que bloquea de forma simultánea la actividad de dos enzimas epigenéticas implicadas en el desarrollo de distintos tipos de tumores, la histona metiltrasferasa (G9a) y la DNA metiltrasferasa (DNMT1).

"Esta molécula, por tanto, induce la muerte celular de la leucemia mieloide aguda, la leucemia linfoblástica aguda y el linfoma no Hodgking", explican los doctores Julen Oyarzabal, director del Programa de Terapias Moleculares del Cima, y Felipe Prósper, codirector del Servicio de Hematología de la Clínica Universidad de Navarra.

Los resultados, confirmados en animales, "son un primer paso fundamental para el desarrollo de nuevos compuestos como posible tratamiento en pacientes con estos tumores, que actuarían por estrategia complementaria a los tratamientos actuales". Según los investigadores, "el CM-272 se presenta como un fármaco selectivo y representa un nuevo enfoque terapéutico más seguro y eficaz para tumores hematológicos que actualmente tienen un mal pronóstico".

Esta es la decimosexta entrega del Premio de Investigación Fundación Dr. Antoni Esteve, que se concede el mejor trabajo de farmacología publicado por un autor español en los últimos dos años en cualquiera de sus aspectos (diseño, síntesis, desarrollo galénico, evaluación clínica o de laboratorio, uso, etcétera).

El tribunal internacional, compuesto por Fèlix Bosch (Barcelona, España), Rachel Tyndale (Toronto, Canadá) y Xavier Guitart (Bethesda, Estados Unidos), también ha decidido destacar, de entre los 33 artículos enviados a lo largo de esta convocatoria, una mención honorífica al artículo Clinical validation of blood/brain glutamate grabbing in acute ischemic stroke, publicado en 2018 en la revista Annals of Neurology por el Laboratorio de Investigación en Neurociencias Clínicas del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela.

Se trata de una investigación para el tratamiento del ictus que describe desde estrategias de screening farmacológico in vitro hasta validación preclínicia in vivo y que demuestra por primera vez en un ensayo clínico la eficacia del uso de atrapadores de glutamato en pacientes isquémicos, abriendo el camino a nuevas estrategias.