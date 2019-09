La Cátedra de Empresa Familiar de la UPNA se presenta el día 24 con una conferencia de Toni Nadal

Servirá también para inaugurar el título propio de Experto Universitario en Gestión de la Empresa Familiar, impulsado por la citada Cátedra. Esta última es fruto de un acuerdo entre la institución académica, la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar Navarra (ADEFAN), Caja Rural de Navarra y el Instituto de Empresa Familiar (IEF) y cuenta con la colaboración de la firma ARPA Abogados Consultores.

La Cátedra de Empresa Familiar nace con el objetivo de "fomentar el estudio en busca de soluciones de mejora a las distintas problemáticas que afectan a la empresa familiar y de constituirse en un foro de encuentro entre académicos, empresarios y estudiantes que dé lugar al intercambio de conocimientos, experiencias e inquietudes en este ámbito". La Cátedra está dirigida por Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano, profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social del Departamento de Derecho de la UPNA.

PROYECTOS DE LA CÁTEDRA

Uno de los proyectos de la Cátedra es el Experto Universitario en Gestión de la Empresa Familiar. Este título propio, gestionado por la Fundación Universidad-Sociedad, permitirá formar durante este curso a 25 estudiantes en las competencias necesarias para el desempeño de funciones en el ámbito de la dirección y gestión de empresas familiares, con el fin de conocer y entender mejor las singularidades y los aspectos clave relacionados con estos negocios.

Está dirigido a estudiantes de titulaciones jurídicas, económicas y de ingeniería, que realizarán prácticas en empresas familiares de Navarra. Dos profesoras de la UPNA dirigen este curso: Lucía Garcés Galdeano, profesora del Departamento de Gestión de Empresas e investigadora del Instituto INARBE (Institute for Advanced Research in Business and Economics), y la ya citada Beatriz Rodríguez.

La Cátedra de Empresa Familiar va a impulsar otras iniciativas, como un estudio sobre el peso de la empresa familiar en la economía navarra, cuyos investigadores son Martin Larraza Kintana, catedrático del Departamento de Gestión de Empresas e investigador del Instituto INARBE; Beatriz Martínez García, ayudante doctora en este mismo departamento, y la anteriormente citada Lucía Garcés.

Además, gracias a una subvención del Ejecutivo foral dentro de la convocatoria para actividades de las cátedras de las universidades navarras, está prevista la realización de dos proyectos: el denominado 'Empresa familiar en las aulas', consistente en acciones educativas dirigidas a estudiantes y profesorado de Educación Secundaria; y unas jornadas en clave divulgativa sobre el liderazgo de la mujer en este tipo de firmas, ha informado la UPNA.