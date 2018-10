Chivite dice que Ábalos fue "receptivo" a firmar un convenio sobre el TAV y que quiere cumplir las enmiendas de 2018

Chivite ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "quisimos trasladar al ministro la necesidad de hacer un convenio con el Gobierno de Navarra para que las obras del tren las podamos hacer desde aquí, porque es una manera de gestionarlo mejor, más rápido y más directamente".

Según ha detallado, "el ministro fue muy receptivo en nuestra propuesta y nos dijo que podía caber". "Desde el Ministerio se llamó al señor Ayerdi para cerrar un encuentro lo antes posible", ha comentado la socialista.

Ha explicado que "otra de las cuestiones que se trataron fueron esas enmiendas a los presupuestos con el tema de la AP-15, la N-121-A, y se plantea cierta dificultad para cumplir esas partidas presupuestarias". "El compromiso es cumplirlas porque lo tiene que ejecutar el Gobierno de Navarra", ha dicho.

Chivite ha aclarado que "la enmienda para la AP-15 era sólo para el año 2018, y eso me gustaría que quedara claro", por lo que ha indicado que "no es una enmienda muy ortodoxa, pero el mando del presidente es cumplir con todas las enmiendas presupuestarias, por lo tanto, se cumplirá".

Según ha dicho, este tema, ya le transmitió el ministro, "lo tenía que hablar con el Gobierno de Navarra porque tenía que ser a través del Gobierno, a través de un convenio o firmando un acuerdo y lo tendrá que tratar en la reunión que tenga con el vicepresidente". "Habrá que firmar un acuerdo para que sea el Gobierno de Navarra el que lo ejecute", ha incidido, para apuntar que "el tema de la ejecución de esa partida presupuestaria es muy complicado porque es una autopista autonómica y además con una concesión que se ha alargado unos cuantos años; no se sabe cómo se podrá ejecutar, pero se ejecutará".

Sobre las críticas del Gobierno foral de que el ministro se reúna antes con ella que con el vicepresidente navarro, Chivite ha aseverado que "las acusaciones que hagan Geroa Bai o el Gobierno de Navarra al Partido Socialista como desleales... nosotros llegamos allá y ayer mismo se le llamó al vicepresidente del Gobierno".

"La carta de petición de reunión la hice nada más tomar posesión en el mismo junio y me consta que Ayerdi la hizo un mes más tarde", ha indicado la líder socialista, quien ha afirmado que "nosotros somos facilitadores, lo que queremos es emprender el diálogo entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España y en todo caso hacer de intermediadores para sumar".

UPN: "ES UNA CUESTIÓN DE VOLUNTAD POLITICA"

Por su parte, el parlamentario de UPN Carlos García Adanero ha considerado "alucinante que estemos todavía diciendo si hay o no voluntad". "Lo difícil en esta vida es tener el dinero, pues si tienes el dinero haz las cosas, es una cuestión de voluntad política", ha dicho.

En este sentido, ha opinado que si el Gobierno de España "no lleva a cabo el gasto que está previsto en los Presupuestos para la gratuidad de la AP-15 o para hacer una vía en la N-121-A, es por voluntad política". "Si hay voluntad política eso tiene que estar hecho ya, si llevan cinco meses...", ha insistido García Adanero, que ha reclamado que "no vengan con cuentos" y ha pedido que se acuerden con el Gobierno de Navarra estas actuaciones. "Lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo de una vez", ha añadido.

El regionalista ha explicado que el acuerdo presupuestario alcanzado con el anterior Ejecutivo central para la AP-15 se fijó en 12 millones anuales porque "era la aportación comercial que hace el Gobierno de Navarra a través de la pérdida comercial en Audenasa" con lo cual "entendíamos que el Gobierno de Navarra aportaba 12 millones y el Gobierno de España debía aportar otros 12". García Adanero ha resaltado que el Presupuesto se aprobó en junio y "desde entonces se podría haber hecho algo". Además, ha asegurado que "tal y como están las cosas, y si hay voluntad política, eso se puede alargar más que 2018 con el crédito presupuestario que hay".

El representante de UPN ha exigido también que se ejecute "el dinero previsto para hacer obras en la N-121-A". "Que el PSOE se haga todas las fotos que quiera pero que hagan las cosas, que tienen el dinero", ha concluido.

Por su parte, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha indicado, ante las palabras de Chivite de que desde el PSN son "facilitadores", que "nosotros le vemos en un papel de supuesta autoproclamada embajadora de los intereses de Navarra ante el Gobierno de España, papel que no le corresponde".

Se ha referido, por otro lado, a la ley de inversiones financieramente sostenibles, que se ha publicado este jueves en el BON y "el proceso está en marcha real". "Todas las leyes aprobadas en este Parlamento están sujetas a decisiones de partidos de ámbito estatal, a decisiones del Gobierno de España; nosotros esperamos y confiamos en que el Partido Socialista y el Gobierno de España respeten la autonomía de este Parlamento y no den ningún paso para frenar estas inversiones que son absolutamente necesarias para la ciudadanía navarra", ha dicho.

Ha afirmado que el Ejecutivo central "tiene la última palabra". "Nosotros aprobamos una ley pensando que cumple toda la legislación pertinente, el Gobierno de España no ha dicho nada al respecto y nosotros defendemos esa ley que aprobamos aquí", ha expuesto, para señalar que "desde el Gobierno de España no ha habido ninguna comunicación oficial por lo tanto no hay nada que cambiar".

ACUERDO PRESUPUESTARIO CON PODEMOS

Por otro lado, Chivite, al ser preguntada por si lo acordado este año para Navarra podría tener continuidad en el acuerdo presupuestario alcanzado entre el Gobierno de Sánchez y Podemos, ha contestado que es "muy pronto para decirlo, sobre todo, porque en los acuerdos presupuestarios hay que establecer diálogo entre las dos formaciones, juntar prioridades y ver hasta dónde podemos llegar".

"Es verdad que con la nueva aprobación del aumento del techo de gasto será un presupuesto más ajustado, pero vamos a ver cómo queda al final", ha relatado.

Sobre si para el Partido Socialista es más fácil llegar a acuerdos en Madrid con Podemos que aquí en Navarra, Chivite ha manifestado que "aquí Podemos en Navarra no sabemos quién es, si los oficiales, los críticos, no tengo ni idea".

En cualquier caso, ha considerado que Podemos en el Estado "está reivindicado políticas progresistas, por ejemplo, en el tema de los permisos de maternidad, que hemos presentado la misma ley aquí y parece no estar dispuesto a apoyar". En su opinión, "está haciendo unos planteamientos en Madrid que no se corresponden aquí" y les ha pedido "coherencia".