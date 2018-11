Chivite asegura que "el Gobierno de Barkos acaba" y que el cuatripartito "es consciente de que no va a repetir"

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha asegurado que "el Gobierno de Barkos acaba" y que en el cuatripartito "son conscientes de que no va a repetir como tal". Ha reconocido que, tras las elecciones, "tendremos que llegar a acuerdos, pero no haremos ese acuerdo programático que era la carta a los Reyes Magos y que ellos mismos reconocen que no se está cumpliendo".