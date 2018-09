Chivite dice que el Gobierno central "cumplirá" con todas las enmiendas sobre Navarra recogidas en los Presupuestos

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha asegurado que el Gobierno central tiene "el compromiso de cumplir con todo lo reflejado en los Presupuestos Generales del Estado, con todas las enmiendas presupuestarias" relativas a las inversiones en Navarra.

No obstante, ha afirmado que, según ha señalado la propia ministra de Hacienda, que "los acuerdos extrapresupuestarios, lo que no está metido en los presupuestos, no son de su responsabilidad". "Los acuerdos políticos, políticos son", ha indicado, refiriéndose a acuerdos alcanzados por UPN con el Gobierno del PP, antes de la llegada del PSOE al Ejecutivo central.

En todo caso, María Chivite ha asegurado, en declaraciones a los medios, que por ejemplo "ya ha habido contactos con los ayuntamientos navarros en lo que tiene que ver con las enmiendas de instalaciones deportivas". "El Consejo Superior de Deportes ya ha remitido a los distintos ayuntamientos unos modelos de convenio para que se vayan firmando. Se hará un pago único a final de año y les dejarán a los ayuntamientos flexibilidad para que vayan justificando esos gastos a lo largo del año 2019, pero hay que cerrar los convenios individuales con cada uno de los ayuntamientos antes de finalizar el año", ha afirmado.

Así, la dirigente socialista ha manifestado que el Gobierno tiene "voluntad de cumplir con todo lo que está recogido en los Presupuestos y se está ejecutando", si bien ha insistido que en el caso de "los acuerdos políticos extrapresupuestarios, si no hay presupuesto para ejecutar, difícilmente" se podrá hacer.

Sobre el caso concreto de la gratuidad de la AP-15 y las obras en la N-121-A, Chivite ha señalado que "en poco días se reunirá el consejero Manu Ayerdi con el ministro de Fomento y ahí detallarán cómo se van a hacer esos acuerdos que, si tienen dotación presupuestaria, se harán, y si son extrapresupuestarios y no están contemplados dentro de los presupuestos será complicado de ejecutar". "No tengo muy claro cómo se alcanzaron esos acuerdos en torno a la AP-15, porque es mitad privada y mitad pública, no sé en qué términos se hizo ese acuerdo", ha dicho.

FÓRMULAS PARA REJUVENECIMIENTO DE PLANTILLA EN VOLKSWAGEN

En relación con el pacto alcanzado entre UPN y PP para impulsar un rejuvenecimiento de plantilla en Volkswagen Navarra, María Chivite ha señalado que "es verdad que hay un problema, no sólo en Volkswagen, sino en todo el sector de automoción y en gran parte del sector industrial de Navarra, y se están estudiando fórmulas para solucionar ese problema".

Así, ha señalado que "tanto el Ministerio de Industria como el de Trabajo están trabajando conjuntamente para darle solución a ese problema, que no tiene tanto que ver con un contenido presupuestario sino con una reforma legal". "Antes de final de año habrá una modificación del contrato relevo que seguramente dará solución a ese problema que tiene Volkswagen pero que también tienen la mayoría de las empresas del sector automoción y gran parte del sector industrial de Navarra", ha señalado.

UPN, "TREMENDAMENTE PREOCUPADO"

Por su parte, el presidente de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que la ministra ha ofrecido "palabras vacías" y se ha mostrado "tremendamente preocupado". "Creo que Navarra no se merece ese trato y espero que el PSN esté a la altura de una vez por todas y no se pierdan los más de 50 millones de euros que estaban incorporados a los Presupuestos para Navarra y que parece que aquí les preocupan muy poco", ha criticado.

Javier Esparza ha señalado que la respuesta de la ministra "ha sido fría" y ha advertido de que "no puede ser que después de tres meses haya 12 millones de euros en los presupuestos y los navarros estemos pagando la autopista, no puede ser que haya 12 millones en los presupuestos y los vecinos de la Ribera que suben a Pamplona al médico estén pagando la autopista". "¿No ha tenido tiempo el Gobierno del Partido Socialista de sentarse con el Gobierno de Navarra y con Audenasa para ver cómo le damos una bonificación y como ayudamos a la gente? ¿No es prioritario?", ha preguntado.

Del mismo modo, ha señalado que se consignaron 7 millones de euros para la limpieza del Ebro y "no ha habido ni siquiera una reunión de la Confederación Hidrográfica del Ebro con los regantes, con el Gobierno de Navarra". "¿No le interesa a nadie este tema?", ha insistido.

También ha señalado que hay diez millones previstos para un tercer carril de la carretera N-121-A y "tampoco hay nada de nada". "Para mi es una vergüenza. Si de verdad les preocupara la gente, si de verdad les preocupara esta comunidad, por lo menos se habrían sentado, qué mínimo que venga un secretario de Estado a Navarra y se siente, qué mínimo que vaya alguien del Gobierno de Navarra a Madrid y se siente con un secretario de Estado e intenten buscar una solución", ha afirmado.

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha afirmado que "esas supuestas inversiones, ese supuesto acuerdo de UPN con el anterior Gobierno de España, nos recuerda mucho al máster de Pablo Casado, todo el mundo habla de él y nadie lo ha visto". Así, ha expresado su "asombro por que UPN todavía no ha mostrado ese acuerdo". "Si ese acuerdo es real, desde luego vamos a defender todo aquello que redunde en el bienestar de la ciudadanía navarra, como lo hemos hecho siempre, no así UPN", ha asegurado.

Por último, la presidenta del PPN, Ana Beltrán, ha asegurado que "el PSOE de Pedro Sánchez seguramente no tiene el más mínimo interés en poner en marcha" las inversiones para Navarra recogidas en los Presupuestos, "porque al Partido Socialista poco le importa Navarra". "Ya veremos si los socialistas navarros son capaces de luchar por esta tierra, desde el PP y UPN así lo hemos hecho, los acuerdos entre UPN y PP han dado sus frutos cuando hemos estado en el Gobierno. Cuando el PP gobierna España, le va bien a Navarra y cuando gobierna el Partido Socialista, se ve claramente que nos dan la espalda", ha indicado.