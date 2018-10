Chivite cree que el Gobierno foral pretende que el central le recurra la ley de inversiones para "buscar un culpable"

En declaraciones a los medios de comunicación, Chivite ha comentado que "el lío lo tiene el Gobierno foral que no sabe qué quiere hacer con esta ley", una proposición que "contiene irregularidades". "No es una actitud responsable", ha dicho.

Según ha indicado, la ley no es necesaria para llevar a cabo las inversiones y "lo único que es necesario es un acuerdo entre las dos administraciones". "Nosotros apostamos por el diálogo y por el acuerdo y el acuerdo es posible y la ley viene a crear unas expectativas que no pueden cumplir", ha expuesto.

En este sentido, Chivite ha indicado que, con esta proposición, los socios del cuatripartito "quieren escenificar que quieren hacer unas inversiones y que el protagonismo no se lo lleve solo el Gobierno". "El protagonismo también lo quieren el resto de fuerzas del cuatripartito y por eso hacen la ley", ha opinado.

A su juicio, "la vía de la confrontación no es buena para nadie, así no se sacan las cosas adelante y la vía del diálogo todavía sigue abierta porque el Ministerio ha dicho que presenten un nuevo Plan Económico Financiero y que están dispuestos a aprobarlo".

María Chivite ha señalado que, una vez aprobada este jueves la proposición de ley de inversiones, no sabe qué hará el Gobierno central y ha expuesto que es posible el recurso porque "no cumple con los requisitos legales ni con la seguridad jurídica que debe tener". "Ellos son conscientes de que la ley no está bien hecha, que la ley está fuera de toda la legalidad y eso lo reconoce el propio Gobierno de Navarra aún habiendo hecho un informe favorable a la ley", ha indicado.

Ha insistido en que la secretaria de Estado ya ha trasladado al Gobierno foral que si quieren la autorización tienen que "corregir" el Plan Económico Financiero.

La dirigente socialista ha manifestado que "nosotros hemos querido un plan de inversiones, pero que se haga con plena garantía jurídica porque si se recurre la ley cómo quedan las inversiones que empiezan a hacer los ayuntamientos" y ha añadido que "el Gobierno de Navarra es el responsable porque ha autorizado hacer esta ley, ha hecho un informe favorable". "Nosotros políticamente lo hemos advertido", ha afirmado, para pedir que "cada uno asuma sus responsabilidades".

"CAMPAÑA ELECTORAL"

Por su parte, Javier Esparza, portavoz de UPN, ha indicado que este tema le suena "a campaña electoral" por "un Gobierno que lleva tres años largos de legislatura sin acometer ni una sola inversión en Navarra, la única que se ha realizado en esta legislatura tiene que ver con el tren de alta velocidad que trajo UPN a través de un acuerdo con el Gobierno de España".

"Ahora, a ocho meses de las elecciones se sacan de la chistera un plan de inversiones que lo que hace es confrontar, enfrentar con el Gobierno de España", ha dicho, para exponer que "yo creo que no lo van a hacer y echarán la culpa a otros, al Partido Socialista". "Se está jugando a politiqueos, haciendo trampas y se está jugando otra vez no entendiendo que se tiene que cumplir la legalidad", ha afirmado.

Por su parte, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha señalado que el cuatripartito está "convencido" de que "la proposición de ley que presentamos se ajusta totalmente a la ley". "Animamos al PSN a que por una vez defienda de verdad los intereses de Navarra", ha expuesto.

Según ha dicho, el Gobierno foral y el cuatripartito "estamos trabajando de manera continua, manteniendo un Gobierno estable en nuestra Comunidad mientras que en el Estado en estos tres años y medio ha habido ni sé cuántos gobiernos". "No está en nuestro ánimo ir a ningún conflicto sino únicamente, respetando la legalidad, hacer reales estas inversiones", ha agregado.

Desde Podemos-Orain Bai, Laura Pérez ha manifestado que "sería una irresponsabilidad recurrir una proposición de ley en bloque sin hacer el trabajo que tienen obligación, que es hacer un análisis exhaustivo de qué inversiones cumplen los requisitos y cuáles no; recurrirla en bloque podría ser un recurso arbitrario e ilegal".

Pérez ha añadido que si se recurriera la ley "vamos a defender que se sigan aplicando esas disposiciones porque se trata de una proposición de ley que no es preceptiva, que viene a concretar y a desarrollar una disposición superior".

Finalmente, Marisa de Simón, de I-E, ha comentado que las inversiones que se aprueban este jueves son "absolutamente necesarias" y ha defendido que "la ley cumple incluso con los requisitos de la ley de estabilidad presupuestaria y ahora toca que el Partido Socialista no ponga más palos en la rueda y deje trabajar a Navarra".

Si se recurre la ley, ha dicho que "sería problema del Partido Socialista". "Si el Partido Socialista decide ir en contra de las mejoras para Navarra y decide ir al Tribunal Constitucional es decisión de ellos", ha comentado, para incidir en que "la ley cumple con todo el rigor".