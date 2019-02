Chivite (PSN) dice que Pedro Sánchez, al valorar un posible adelanto electoral, debe "pensar por el bien del país"

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha manifestado que convocar elecciones anticipadas es "una prerrogativa del presidente" y ha señalado que Pedro Sánchez, con "toda la información que tiene es quien mejor puede tomar una decisión al respecto". "Es el presidente el que tiene que valorarlo, hasta dónde se puede ir con los Presupuestos, las mayorías parlamentarias que hay y tiene que pensar por el bien del país", ha añadido.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chivite no ha querido opinar sobre si es preferible o no un adelanto electoral porque "no tengo toda la información" y ha destacado que el presidente, "con toda la información que tiene, es quien mejor puede tomar una decisión al respecto".

Ha criticado la dirigente socialista que ha habido "una coalición de las derechas y de los independentistas para tumbar estos Presupuestos" que ha definido como "los más sociales", y ha reprochado el voto contrario de UPN a unas cuentas "que para Navarra eran las mejores desde hacía muchísimos años" y que suponen "104 millones de euros menos" para la Comunidad foral. Chivite ha asegurado que UPN "en lo único que está pensando en estos momentos es en aliarse con las derechas que por el interés general de Navarra".

Sobre este asunto, el presidente de UPN y portavoz parlamentario, Javier Esparza, ha señalado que votaron en contra de los PGE porque "creemos que son unos Presupuestos perjudiciales para Navarra, unos Presupuestos que en 2019 tenían consignados para Navarra 108 millones de inversión y que en 2018 ya tenían 110, por tanto tenían menos dinero para invertir en Navarra".

Ha señalado que "vamos a esperar a ver que dice mañana el presidente del Gobierno, él es quien tiene la competencia para adelantar unas elecciones o no". "Nosotros estamos tranquilos, estamos preparados y si hay una convocatoria electoral saldremos a ganar las elecciones una vez más en Navarra, con el objetivo además de que en España no gobierne el independentismo, no decidan los independentistas", ha expuesto.

Preguntado por una cuestión de confianza por parte de Sánchez, Esparza ha indicado que "no descarto nada". "Nadie, después de ver como está la política nacional, debiera descartar nada", ha manifestado el líder regionalista, quien ha indicado que le "da igual" que haya una o dos citas electorales. "Vamos a salir a ganarlas", ha comentado.

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha destacado que a su formación le "hubiera gustado que se hubieran aprobado los Presupuestos, más que por su supuesta bondad, porque con la devolución de los Presupuestos al Gobierno volvemos nuevamente a una etapa de inestabilidad política a nivel del Estado".

En este sentido, Martínez ha destacado "el periodo de cuatro años de estabilidad política que hemos tenido en Navarra gracias a un Gobierno firme, estable y que no era un Gobierno de coalición, mientras que en el Estado hemos tenido un carrusel de inestabilidad que veremos si se complica todavía aun más con la convocatoria de elecciones".

Sobre este tema, ha dicho que "no nos corresponde a nosotros decidir" y "se lo dejamos al presidente del Gobierno del Estado que es el que puede decidir".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha opinado que "había elementos más que suficientes para votar en contra" de los Presupuestos debido, por un lado, a "la situación política generada en Cataluña y lo que está suponiendo la actuación del Estado frente a la demanda de derecho a decidir", así como por la "falta de diálogo" del Gobierno central con EH Bildu que no ha querido, ha dicho, "ni hablar con nosotros sobre los Presupuestos Generales".

Asimismo, Araiz ha opinado que "había elementos en los propios Presupuestos que no eran suficientes" y ha indicado que sus "dos inversiones más importantes para Navarra eran dos obras muy controvertidas" como son el TAV y el recrecimiento de Yesa. También ha reprochado que el Gobierno "ha tenido la oportunidad de modificar las reformas laborales, de hablar de la política de estabilidad" y "no ha querido hablar de ello".

Sobre la posibilidad de una adelanto electoral, el parlamentario de EH Bildu ha señalado que "tendrá que decidir el presidente del Gobierno" y ha afirmado que "es una cuestión que depende fundamentalmente de los intereses políticos del PSOE" que hará "lo que le convenga". En cualquier caso, ha asegurado que la coalición afrontará los comicios "en la necesidad de que la Navarra que esté representada en el Congreso de los Diputados no sea la que cree en la Navarra foral y española únicamente" y que "no tiene el derecho a decidir".

Por su parte, la parlamentaria de Orain Bai Laura Pérez ha señalado que "los Presupuestos han caído básicamente porque el PSOE ha sido incapaz de construir un bloque histórico que se opusiera a las políticas neoliberales y que buscara una solución democrática para Cataluña".

Ha señalado que "hablar de los Presupuestos más sociales de la historia es pan para hoy y hambre para mañana porque las condiciones materiales de la gente no varían y estos discursos triunfalistas a veces son contraproducentes porque envalentonan a la derecha y refuerzan posiciones centristas que no hacen verdaderos cambios estructurales".

Pérez ha comentado que la posición de los diputados de Podemos por Navarra "apoyando unos PGE donde se incluyen partidas al TAV o al recrecimiento de Yesa no la compartimos". "Se podía haber sido bastante más exigente", ha opinado.

PPN: "LO MÁS ADECUADO SON ELECCIONES YA"

La presidenta del PPN, Ana Beltrán, ha señalado que "vemos la situación como de absoluto bloqueo, a Pedro Sánchez le ha bloqueado por un lado el Congreso y por otro lado los ciudadanos con esa concentración del domingo a la que el presidente no ha querido dar importancia".

Según ha dicho, "lo más adecuado son elecciones ya cuanto antes para romper esta situación de bloqueo". "Los españoles le han dicho basta ya de ceder ante los partidos independentistas, a los que había cedido con la figura del relator", ha indicado, para señalar que "eso le ha llevado a que no se le aprobasen los Presupuestos".

Beltrán ha manifestado que "España no puede estar sin Presupuestos, España necesita un nuevo Gobierno, que deseamos que sea formado y dirigido por el PP, para tener unas cuentas públicas con reducción de impuestos y medidas sociales". "A Navarra nos interesa que haya unas elecciones generales cuanto antes para poner orden en España", ha expuesto.

Desde Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón ha considerado un "auténtico error" convocar ahora elecciones generales, "es lo que la derecha está provocando". "Sí que es verdad que la no aprobación de los Presupuestos es un revés, es cierto que los independentistas han priorizado también su agenda independentista frente al interés general, pero es un revés", ha dicho.

A su juicio, el Gobierno central "debería seguir adelante en la medida en que tiene cumplir sus compromisos importantes y los acuerdos a los que llegó con IU y Podemos sobre cuestiones muy importantes como es la derogación de la reforma laboral del PP, de la ley de estabilidad presupuestaria, de la ley Mordaza...".

De Simón ha señalado que "no es el momento de convocar elecciones". "Ahora es el momento de resistir y cumplir con los acuerdos", ha indicado.