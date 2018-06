Chivite (PSN) espera que, tras la moción de censura, haya "mejores relaciones entre Navarra y el Estado"

Chivite, que ha comparecido este viernes tras la reunión de la Ejecutiva de su partido para valorar el resultado de la moción de censura que, ha dicho, es "un primer paso hacia el inicio de una nueva etapa ilusionante que no va a ser fácil".

La socialista ha esperado que la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, "sepa abrir nuevos cauces de diálogo y de colaboración de los que puedan salir beneficiados todos los navarros" y que "tenga otra actitud con el Gobierno de España".

También ha tenido palabras para UPN de quien ha criticado que "siempre están alineados con el PP, capaces de decir una cosa y hacer la contraria". "Fueron los primeros en salir en apoyo de Mariano Rajoy" pero luego en el Congreso "están diciendo lo que defiende Ciudadanos que eran unas elecciones de carácter urgente".

Chivite ha valorado, además, las palabras de Sánchez en las que ratificó que el PSN "no vamos a investir en Navarra a un presidente de UPN". Ha criticado, también, que los regionalistas en la Comunidad foral "nos tienden la mano" pero en Madrid "nos acusan de llevar al país al caos". "Los socialistas defendemos lo mismo en el Congreso como en el Parlamento de Navarra", ha aseverado.

"UN DÍA IMPORTANTE PARA EL PRESTIGIO DE LAS INSTITUCIONES"

María Chivite ha destacado que hoy es "un día importante para el PSOE pero sobre todo para la democracia y para el prestigio de las instituciones democráticas" tras la aprobación de una moción "por la dignidad, por un país mejor, por una ciudadanía que sea atendida y escuchada".

Ha afirmado que una "gran mayoría social estaba demandando" un "tiempo nuevo" y así lo ha demostrado el apoyo a la moción de censura de una "gran mayoría política" que ha rechazado "la corrupción y un partido corrupto al frente de las instituciones, incapaz de asumir responsabilidades y que pretendía seguir gobernando como si nada hubiera ocurrido".

"Una mayoría social representada por diferentes formaciones políticas" ha permitido que prospere la moción de censura para "sacar al PP del ejecutivo, devolver al Gobierno y las instituciones la dignidad y la limpieza que se merecen, y para gobernar España pensando y escuchando a los españoles", ha resaltado.

"Algo que no ha hecho Mariano Rajoy", ha afirmado la socialista que ha criticado la ausencia del ya ex presidente del Gobierno durante "la mayor parte del debate" y que ha considerado "una falta de respeto a la ciudadanía y al candidato Pedro Sánchez".

María Chivite ha asegurado que la moción de censura "tiene muchos más argumentos que la corrupción" que es "solo la punta del iceberg". Entre otras razones ha enumerado "la precariedad, la pobreza, los recortes en sanidad, educación, dependencia, las pensiones, la falta de medidas en pro de la igualdad y los recortes en derechos y libertades".

La secretaria general del PSN, ha afirmado que la postura de su partido ha sido "contundente desde el mismo momento en que conocimos la sentencia del caso Gurtel" y ha considerado que la moción de censura era "la única medida".

Ha negado que la moción haya sido "una cuestión de estrategia" o de "oportunismo político" sino que estaba "sustentada en la necesidad de devolver el prestigio a las instituciones, la credibilidad a los dirigentes de este país, el sentido y la coherencia a la acción de quienes formamos parte la vida política".

"La situación había llegado a un punto insostenible porque la corrupción en el PP no se limita a la Gurtel", ha resaltado Chivite que ha recordado los casos Púnica, Lezo o Brugal, entre otros.

Ha afirmado, además, que la moción "no era algo premeditado pero la gravedad de los acontecimientos no había puesto otra posibilidad encima de la mesa". "La ciudadanía no habría entendido que el principal partido de la oposición mirara hacia otro lado, nos tocaba asumir la responsabilidad y tomar medidas al respecto", ha subrayado.

En este sentido, se ha mostrado convencida de que Pedro Sánchez "va a tener altura política para dialogar y buscar consensos, al menos en aquellas cuestiones en las que ha habido unanimidad entre los grupos de la oposición".

Para Chivite las prioridades ahora son "la estabilidad institucional y la regeneración política y democrática" para "recuperar la normalidad y devolver la confianza en las instituciones". "Este país necesita a un gobierno limpio", ha remarcado.

"LA ESTABILIDAD PASA POR TENER UNOS PRESUPUESTOS APROBADOS"

De la misma manera, la socialista ha abogado por la "estabilidad presupuestaria y macroeconómica". En este sentido, ha indicado que "no nos gustan los presupuestos del PP" pero "la estabilidad de nuestro país en un momento como el actual pasa por tener unos presupuestos aprobados". También ha apuntado a que hay "margen de maniobra" para introducir modificaciones en las cuentas.

Asimismo, ha destacado que el PSOE trabajará para tener presupuestos en 2019 "en tiempo y forma".

La dirigente socialista ha llamado a abordar las "urgencias sociales" como "la temporalidad, la precariedad laboral, la brecha salarial, la violencia de género, la pobreza infantil o las pensiones dentro del Pacto de Toledo".

"NO HA HABIDO ACUERDOS NI CONCESIONES A PARTIDOS NACIONALISTAS"

Chivite ha apostado, asimismo, por la estabilidad territorial y ha asegurado que para la aprobación de la moción de censura "no ha habido acuerdos de ningún tipo ni concesiones a los partidos nacionalistas". "Que nadie venda humo ni pretenda crear miedo e incertidumbre", ha añadido.

En este sentido, ha afirmado que el apoyo de los partidos nacionalistas a la moción de censura "no cambia ni una coma nuestra concepción del Estado" si bien "es evidente la necesidad de diálogo con todos los territorios y en especial con Cataluña".

Ha destacado que el PSOE ha presentado un programa con propuestas "socialistas, de izquierdas y progresistas". Medidas que "no será fácil sacar adelante", ha reconocido, "pero confiamos en que esa misma responsabilidad que han demostrado muchas formaciones políticas también esté presente a la hora de negociar y buscar acuerdos".