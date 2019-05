Chivite cree que el cuatripartito es "una vía muerta" y que Barkos "se equivoca con sus políticas nacionalistas"

"Navarra es progresista, no nacionalista. Y si el cuatripartito no ha sido capaz de canalizar el ciclo económico favorable hacia políticas sociales y de desarrollo ha sido, en buena medida, porque Barkos ha sabido poner el foco en su agenda nacionalista", ha sostenido la candidata socialista.

En su opinión, Barkos "no ha entendido que Navarra es plural y que quiere convivir en esa pluralidad, no caminar hacia modelos excluyentes como el del nacionalismo o el de las derechas".

Según ha indicado Chivite, "la ciudadanía no se olvida de que Barkos empezó su mandato reconociendo que Navarra no era nacionalista, pero que no ha acompañado esa afirmación con los hechos y las políticas". "Pronto se le olvidó e inició su senda, que ha supuesto permitir la ikurriña en entidades locales, tratar de hacer oficial el euskera en toda Navarra y fomentar el acceso a la función pública a los euskaldunes", ha planteado.

En este sentido, ha afirmado que "menos mal que I-E apoyó la iniciativa del PSN de suprimir tribunales únicos para euskaldunes y castellanoparlamentes en las ofertas públicas de empleo".

Para la candidata socialista, "es normal que la ciudadanía se sienta decepcionada por el peso de las políticas nacionalistas en un gobierno que debería haberse preocupado de cuestiones como el empleo de calidad y la educación pública, que sí son de interés general". Y ha considerado que "la mayoría social de progreso que se ha expresado con claridad en las elecciones generales espera que se pueda articular un gobierno social".

Ha afirmado Chivite que aspira a lograr la presidencia porque el PSN es el partido que "más se parece a Navarra por su pluralidad e identidad equilibrada" y ha garantizado que "un gobierno del PSN posibilitará un equilibrio en la pluralidad de identidad y un contenido de izquierda". "Un gobierno del PSN será un gobierno de izquierdas, de progreso, navarro y plural", ha afirmado.