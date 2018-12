Cientos de personas se concentran en Pamplona en contra de que la Guardia Civil deje de prestar tráfico en Navarra

La concentración ha sido convocada por las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que han desplegado una pancarta en la que se leía 'Por nuestra presencia en Navarra, no sobra ningún compañero'.

Durante la protesta, desarrollada frente a la Delegación del Gobierno en Navarra, se han escuchado repetidamente vivas a España, a Navarra y a la Guardia Civil, y también se han coreado lemas como 'No estáis solos', 'Esta es nuestra policía', 'Navarra es nuestro hogar', 'Uxue, atiende, Navarra no se vende' o 'Esta presidenta no nos representa'. En la concentración han participado dirigentes de UPN, PPN y Ciudadanos.

Antonio García Ruiz, representante de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), ha afirmado que "es un derecho de los guardias civiles seguir estando aquí en Navarra y seguir haciendo nuestras funciones de tráfico".

García Ruiz ha destacado que "la Guardia Civil ha estado en Navarra desde hace décadas en plena coordinación con la Policía Foral y no tiene sentido que abandone la Comunidad foral, podemos estar perfectamente en convivencia y realizando nuestra labor, que es la regulación y coordinación del tráfico". "Aquí nadie sobra, todos sumamos", ha dicho, para aceptar la posibilidad de que la competencia sea de Navarra y que los dos cuerpos presten ese servicio.

Sobre la posibilidad de que se establezca una pasarela para que agentes de la Guardia Civil pudieran pasar a la Policía Foral, Antonio García Ruiz ha dicho que "el motivo por el que estamos aquí es para que la Guardia Civil de tráfico permanezca en Navarra" pero ha señalado que "no nos podemos negar a que ningún compañero ni ninguna familia" pudiera acogerse a esta pasarela llegado el caso.

En todo caso, ha pedido una reunión con el Ministerio del Interior para abordar este asunto y ha reclamado que el Gobierno central "reconsidere" la decisión de traspasar las competencias de tráfico a Navarra.

