Cientos de personas recuerdan en Pamplona a Nagore Laffage en el décimo aniversario del crimen

Su familia, amigos, representantes políticos y vecinos de Pamplona se han dado cita en este acto en el que un año más se ha homenajeado a la joven de Irun. Los familiares han portado una pancarta en la que se leía 'Por tu ausencia, Nagore' y han llevado camisetas con su imagen.

La madre de la joven, Asun Casasola, ha tomado la palabra para agradecer a los presentes su presencia en el acto. "Dentro de la desgracia de lo que le pasó a mi hija, me siento una privilegiada porque siempre me habéis acompañado. Lunes Lilas me abrazó desde el principio, se pusieron a mi lado y me quisieron", ha destacado.

Casasola ha afirmado que "sólo tiene palabras" para agradecer a su familia, a sus amigas de Irun, a sus amigas de Pamplona y de otros puntos de España su apoyo. "Sólo puedo agradecer a todo el mundo que me apoyéis, tenemos que intentar entre todos que esto no vuelva a ocurrir", ha remarcado.

En este sentido, ha defendido que "las fiestas son para todos" y ha asegurado que "con respeto, no volveremos a tener ni Nagore, ni manadas, ni nada de nada". "Lo tenemos que conseguir, tenemos que salir a la calle, porque tenemos que disfrutar y hacer lo que queramos como hacen ellos. Que nos respeten y nos quieran un poco", ha reclamado.

Con este acto, organizado por el grupo Andrea-Lunes Lilas, además de recordar a la joven de Irun, se ha querido reivindicar "unas fiestas de relaciones igualitarias y sin agresiones sexuales".

El homenaje ha estado conducido por Sandra Iraizoz, autora del libro 'En un segundo tu vida cambia' y también han estado presentes personalidades del mundo de las artes, como los autores de la película 'Nagore' o Pedro Fernández, vocalista y guitarrista de la banda de rock La Fuga.