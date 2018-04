Cientos de personas se vuelven a concentrar frente al Palacio de Justicia al grito de "no es abuso, es violación"

En la concentración se han coreado consignas como "no es abuso, es violación" o "esta justicia es una mierda". Los manifestantes, la mayoría mujeres, portaban una pancarta en la que se leía '¡No es no! ¡Justicia! Ezetza, ezetz da! Justizia!'. También se han visto carteles con numerosos mensajes, como 'La manada no son 5, la manada es el sistema' o '¿Por qué te doy miedo cuando abro la boca y no cuando abro las piernas'. En la protesta participa la concejala de Igualdad de Pamplona, Laura Berro.

Se continúan sucediendo así concentraciones en Pamplona en protesta por la sentencia que hizo pública el jueves la sección segunda de la Audiencia de Navarra y contra la que ya han anunciado recurso el Ministerio fiscal y las acusaciones populares, al igual que tienen previsto recurrir las defensas.