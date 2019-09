Cientos de personas se concentran en Pamplona para reclamar medidas contra el cambio climático

La concentración ha sido convocada a las 12 horas y en la misma se han exhibido distintas pancartas con lemas como 'Sin planeta no tenemos futuro'; 'La tierra no nos pertenece, cuidémosla'; 'Emergencia climática' o 'Juntos por el clima'. A la movilización, promovida por 'Fridays for Future', se han sumado distintos representantes políticos y sindicales.

Organizadoras de la jornada de huelga han dado lectura a un comunicado en el que advierten de que la crisis climática es consecuencia de un modelo de producción y consumo que "ha demostrado ser inapropiado para satisfacer las necesidades de muchas personas, que pone en riesgo nuestra supervivencia e impacta de manera injusta especialmente a las poblaciones más pobres y vulnerables del mundo".

En su opinión, "no responder con suficiente rapidez y contundencia a la emergencia ecológica y civilizatoria supondría la muerte de millones de personas, además de la extinción irreemplazable de especies imprescindibles para la vida en la Tierra, dadas las complejas interrelaciones ecosistémicas".

Por ello, han defendido que "la responsabilidad de las instituciones europeas y el Gobierno español, así como de los gobiernos de las distintas comunidades autónomas y ayuntamientos, coordinados con todos los grupos políticos, es estar a la altura de las necesidades que exige el momento".

Y han pedido que "en la nueva etapa política se declare, de manera inmediata, la emergencia climática y se tomen medidas concretas necesarias para reducir rápidamente a cero neto las emisiones de gases de efecto invernadero, en línea con lo establecido por la ciencia y bajo criterios de justicia climática".

En este sentido, Laura Panero, estudiante de la UPNA y miembro de 'Fridays for future', ha remarcado que con esta movilización los jóvenes quieren pedir que "se escuche a los científicos, que se tomen medidas y que no sólo se hagan planes, sino que luego sean contundentes y realmente se lleven a cabo acciones".

"El lunes pasado en Nueva York tuvo lugar la Cumbre de Acción Climática y se acordó que se iba a pasar un poco más a la acción, espero que así sea, pero mientras tanto vamos a seguir luchando por el cambio climático", ha subrayado Panero.

A su juicio, desde que la activista Greta Thunberg salió por primera vez "el movimiento ha cogido muchísima fuerza, pero no tiene que decaer, tenemos que seguir saliendo, reivindicando y teniendo lo que realmente nos merecemos y se merece el planeta". "Se ha avanzado, pero hay que avanzar muchísimo más", ha reivindicado.

La jornada de movilización contra el cambio climático continuará esta tarde en Pamplona con una manifestación que partirá a las 18 horas desde la plaza del Castillo y que concluirá frente al Parlamento de Navarra.