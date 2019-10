Ciriza apela a un "gran consenso" para asegurar la "suficiencia" financiera de la red de carreteras

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Bernardo Ciriza, ha apelado a los partidos a llegar a un "gran consenso" para asegurar la "suficiencia financiera" para "la adecuada conservación" de la red de carreteras y la "ejecución de las principales obras pendientes de mejora y ampliación de la red".

En respuesta a una interpelación de Navarra Suma en el pleno del Parlamento foral, Ciriza ha destacado que mientras que los navarros "nos enorgullecemos de la calidad de los servicios públicos como sanidad o educación y podemos sacar pecho en lo social", en lo referente a infraestructuras y carreteras, la Comunidad foral "se sitúa en el polo opuesto".

Por ello, ha advertido de que "si no se apuesta por la inversión en carreteras la situación va a empeorar" y ha asegurado que "cada euro que no se invierte hoy" en carreteras "se convertirá en cinco euros" en el futuro y "ya no valdrá conservar, sino que habrá que reconstruir".

Ha defendido así el consejero que "invertir en infraestructuras en carreteras es también invertir en un servicio público" y ha remarcado que ante "el gran déficit de inversión de conservación acumulada en la red de carreteras" esta cuestión "debiera ser una de las prioridades en los próximos presupuestos".

En este sentido, ha señalado que el Ejecutivo va a convocar a todos los grupos para constituir "una mesa de trabajo" con el objetivo de "intentar alcanzar un gran consenso a medio y largo plazo" para "asegurar la suficiencia financiera para la adecuada conservación de las carreteras y la ejecución de las principales obras pendientes de mejora y ampliación de la red".

Según ha relatado el consejero, sería necesario destinar 72 millones para la conservación de la red de carreteras de la Comunidad foral, frente "a los 37 millones destinados" en el año 2018 y, además, habría que "ejecutar un plan de acción urgente en seis años para mejora de firmes, conservación ordinaria y señalización vertical y horizontal".

A esto se suman las actuaciones de inversión de obra nueva que para la próxima década, según ha expuesto Ciriza, superan los 370 millones.

En su intervención, el consejero ha comentado que en los dos meses y medio que lleva en el cargo "no hay día que no haya recibido petición de reunión de ayuntamientos trasladándonos problemas en carreteras, travesías o puentes". Y ha incidido en que "todo esto se traduce en inversión, en Presupuestos".

A este respecto, ha recordado que existe un informe elaborado por Deloitte sobre posibles vías de financiación presupuestarias que ofrece tres alternativas: "La implantación de peajes en vías de alta capacidad; la venta del 50% de participación del Gobierno foral en la AP-15; y el mantenimiento en base a la inversión privada". Un informe, ha agregado, sobre el que "tendremos que profundizar y reflexionar".

TÚNELES DE BELATE

Sobre los túneles de Belate y Almandoz, el consejero de Cohesión Territorial ha avanzado que en los Presupuestos del próximo año el Gobierno va a incluir el proyecto de reforma de los túneles y ha explicado que la alternativa que barajan es la construcción de un nuevo túnel paralelo al actual y con conexiones entre ambos túneles.

"Habría dos túneles de carácter unidireccional con dos carriles cada uno, aunque el plazo de ejecución de las obras es largo, las obras concluirían más o menos en 2025", ha relatado Ciriza, quien ha indicado que durante la construcción la afección al tráfico sería "mínima, produciéndose cierres puntuales".

Por su parte, el parlamentario de Navarra Suma Javier García ha pedido "una profunda reflexión" por parte del Ejecutivo foral para mejorar la situación de las carreteras que, en su opinión, están "cada vez peor". Ha mencionado la "reducción importante de inversión que ha habido en carreteras, sobre todo en 2016 y 2017" y ha considerado que en estos últimos cuatro años la red vial "ha empeorado de manera importante".

"Son más de 400.000 euros de recorte en carreteras en el último año, un dato importante porque esta cifra da para una gran cantidad de inversiones", ha planteado García, quien ha exigido a Ciriza que "no reduzca un euro más de lo que se ha reducido" para carreteras.