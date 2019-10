La Clínica Ubarmin, distinguida como edificio moderno sobresaliente por una fundación internacional de Arquitectura

El reconocimiento responde a una iniciativa de la Fundación DoCoMoMo Ibérico (Documentation and Conservation of Building, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement), organización de ámbito internacional cuyo objetivo es inventariar, divulgar y proteger el patrimonio arquitectónico del siglo XX correspondiente al Movimiento Moderno (1925-1965), en este caso en España y Portugal. Además, esta fundación cuenta con la colaboración de los Colegios Oficiales de Arquitectos Españoles y de entidades dedicadas a la divulgación de la arquitectura, ha informado el Gobierno foral.

Esta distinción busca llamar la atención sobre estos edificios modernos que se empezaron a construir con nuevos materiales y tecnologías a partir de 1925.

Al acto de colocación de la placa informativa en el edificio, situado en la localidad navarra de Elcano, han acudido el director general de Salud, Carlos Artundo; el gerente del CHN, Antonio Merino; el director asistencial del CHN, Jesús Berjón; la directora de Gestión Economica y Servicios Generales del CHN, Mila Larráyoz; y la subdirectora de Cuidados de Hospitalización y Urgentes del CHN, Marta Ancín.

Por parte del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro han asistido su presidente, Patxi Chocarro y los miembros de la Junta Directiva, José Manuel Pozo, asesor para DoCoMoMo Ibérico en Navarra; y Estanislao de la Quadra-Salcedo, colegiado. El acto también ha contado con la presencia de los alcaldes del Valle de Egüés y Pamplona, Amaia Larraya y Enrique Maya. Asimismo, ha estado presente María Castiella, viuda del arquitecto Fernando Redón, quien diseñó el edificio que acoge el centro traumatológico y asistencial.

Este acto se enmarca dentro de la Semana de la Arquitectura 2019, que se está celebrando del 7 al 11 de octubre, organizada por la Delegación en Navarra del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro (COAVN) y la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra (ETSA).

UNA CLÍNICA DE 1975

La Clínica Ubarmin fue construida en 1975 cerca de la localidad navarra de Elcano (Valle de Egüés) a casi 10 km de Pamplona. En su origen, fue promovida por cuatro mutuas patronales de Navarra y Guipúzcoa, con la intención de que fuera un gran centro regional para los traumatismos y la rehabilitación. Su presupuesto ascendió a más de mil millones de pesetas.

Con respecto al proyecto arquitectónico, el autor, el arquitecto navarro Fernando Redón, diferenció los usos para conseguir una volumetría apoyada en el contraste entre el cuerpo de las habitaciones en altura y el que alberga la zona dedicada al hospital de día. Además, el bloque de hospitalización de hormigón con acabado rugoso de la zona norte se diferencia de las formas blandas que coronan la planta baja.

DÉCIMO EDIFICIO CON ESTA DISTINCIÓN

Navarra, de la treintena de edificaciones registradas por la DoCoMoMo Ibérico, tiene 9 edificios distinguidos como edificios modernos sobresalientes. Las anteriores construcciones reconocidas por esta Fundación son las siguientes: Biblioteca Universidad de Navarra (1965), de Ignacio Araujo Mugica y Juan Lahuerta Vargas; Clínica de la Universidad de Navarra (1965-1967) de Ignacio Araujo Múgica y Juan Lahuerta Vargas; Edificio de Las Hiedras (Pamplona, 1961) , de Fernando Redón Huici y Javier Guibert Tabar; colegio Vázquez de Mella (1934), obra del arquitecto Serapio Esparza San Julián; Torre de Erroz, de los arquitectos Fernando Redón y Javier Guibert; Casino Eslava, del arquitecto Víctor Eusa; inmueble del Paseo Sarasate número 5, del arquitecto Joaquín Zarranz; Casa de la Juventud en Pamplona, del arquitecto Estanislao de la Quadra Salcedo; y chalet del Club de Golf de la Ultzama, de los arquitectos Fernando Redón y Javier Guibert.