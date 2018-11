El CoWork de Pamplona consta de seis puestos de trabajo para impulsar nuevos proyectos y la colaboración entre empresas

En esos momentos está abierto el plazo de solicitud de licencia de uso de los seis puestos y las personas interesadas pueden presentar una instancia en cualquiera de los registros municipales.

Toda la información está disponible en el Portal de Contrataciones de Navarra del Gobierno de Navarra y en la página web municipal, ha informado el Consistorio pamplonés en un comunicado. Además, se ha habilitado el siguiente teléfono de consulta 848430030.

Desde el Ayuntamiento han destacado que este espacio se presenta como "una oportunidad para que personas emprendedoras, autónomas, profesionales y microempresas de Pamplona tengan un espacio de trabajo compartido que servirá para fomentar la creación de sinergias, el aprendizaje conjunto, el fomento de relaciones, compartir proyectos y conocimiento y, en definitiva, facilitar la creación de nuevos empleos o empresas y el fortalecimiento de las ya existentes".

Está pensado para desarrollar actividades de servicios, administrativas, comerciales, informáticas o similares, por lo que no podrá ser utilizado, por ejemplo, para actividades de fabricación, montaje o almacenaje, ni tampoco para la exposición de productos o como punto de venta, tal y como han explicado en la visita la concejala delegada de Economía Local Sostenible, Patricia Perales, la jefa de Comercio, Silvia Azpilicueta, y Pilar Tellechea, responsable del Área de Creación de Empresas de CEIN.

Asimismo, según han indicado, será una oportunidad para publicitar aquellas actividades que consigan un puesto en el mismo, ya que dentro del área de Comercio se va a dedicar un espacio web al Cowork en el que aparecerán las personas que en cada momento están ocupando los puestos, y en el que se podrán insertar los enlaces web a cada proyecto concreto. El nuevo espacio se ha creado tras la adecuación de lo que era la vivienda del conserje del C.P. José María Iribarren.

El horario en el que podrá utilizarse el CoWork es de lunes a sábado de 8 a 22 horas. El precio con el que trabaja el Consistorio y que aparecerá ya concretado en las Ordenanzas y Normas fiscales que regirán a partir del 1 de enero de 2019 será de 125 euros al mes para cada puesto, con precio especial para rentas bajas.

Cada una de las licencias conferirá el derecho de uso tan sólo de uno de los sitios. La duración máxima de utilización será de un año y no podrá ser prorrogado salvo excepciones, como que por ejemplo, que no existan solicitudes en lista de espera. La licencia de uso del espacio Cowork será intransferible, por lo que sus titulares no podrán cederla ni intercambiarla. Quienes quieran dejar de utilizar el espacio antes de finalizar el periodo de vigencia de la licencia tendrán que notificarlo con una antelación mínima de un mes y no conllevará penalizaciones.

CRITERIOS DE VALORACIÓN

Para la adjudicación de los puestos, el Servicio de Comercio hará llegar al Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra SL (CEIN) todas las solicitudes recibidas para que sean analizadas y evaluadas.

Entre los criterios de valoración está la viabilidad de la iniciativa empresarial presentada para lo que se tendrán en cuenta las necesidades iniciales de inversiones y gastos de puesta en marcha, la aportación de capital por parte del equipo promotor, el ámbito de actuación y la competencia en el mercado en el que opera. Se deberá obtener una puntuación mínima en este apartado para que el proyecto presentado continúe siendo valorado.

Otros criterios serán el carácter innovador y grado de desarrollo del proyecto; los niveles de creación de empleo; el sector al que se dirija primando cooperativas e iniciativas relacionadas con la economía local sostenible y con proyectos sociales o culturales, y el domicilio fiscal de la persona solicitante, otorgándose la máxima puntuación cuando sea en Pamplona. La valoración se completará con los puntos otorgados de acuerdo a la presencia de mujeres y jóvenes en el equipo promotor y al nivel de rendimiento.

Aquellos proyectos que no obtengan plaza se incorporarán a una lista de espera. Cuando una plaza quede vacante sin haberse consumido el plazo máximo de licencia de uso será cubierta por el siguiente proyecto que se encuentre en la lista de espera por el tiempo que reste hasta que finalice el plazo de la licencia inicial de un año. Las nuevas resoluciones de adjudicación de licencias se realizarán bien cuando quede una plaza vacante, bien al terminar el periodo máximo de utilización del espacio. Se prevén realizar convocatorias anuales.