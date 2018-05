Cocemfe reclama que las gasolineras siempre tengan personal para garantizar los derechos de personas con discapacidad

La organización estima que la falta de personal en las gasolineras "impide el disfrute de determinados bienes y servicios a las personas con movilidad reducida que no pueden repostar autónomamente, ya sea por su imposibilidad de dispensarlo por sus propios medios o porque no pueden acceder a los dispositivos de cobro". "No se pueden anteponer los intereses económicos a las necesidades y derechos de las personas con discapacidad como consumidores", ha explicado en una nota Manuel Arellano, presidente de Cocemfe Navarra.

A su juicio, "es intolerable la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad como consumidores que se está produciendo en las estaciones de servicio". "No solo queremos que haya personal en las gasolineras automáticas, desatendidas o low cost, sino en todas las gasolineras; y que dentro de las funciones de estos trabajadores se encuentre asegurar su utilización por parte de la clientela con discapacidad durante las 24 horas del día", ha apuntado Arellano.

En su opinión, "lo contrario nos reduce el abanico existente de estaciones de servicio y, en muchas ocasiones, nos obliga a depender de la solidaridad de otros clientes para poder repostar".

Asimismo considera "inaceptable que una vez más se incumpla la ley que obliga a que todos los recursos sean accesibles" y ha afirmado que ya en febrero la propia Comisión Europea negó la existencia de sanciones a las autonomías que persiguieran gasolineras desatendidas.

"El descenso de los precios del carburante por la existencia de una mayor competencia en el sector nunca puede ser motivo para vulnerar los derechos de una parte de la población. Es tan absurdo como permitir que se abran nuevos bares sin respetar las normas de accesibilidad porque van a ofrecer el café más barato o abrir hoteles llenos de barreras porque el precio de sus habitaciones será low cost", ha afirmado el presidente de Cocemfe Navarra.