Comienza la preinscripción a las 723 plazas vacantes de las escuelas infantiles de Pamplona para el próximo curso

Se trata de 568 plazas en escuelas de titularidad del Ayuntamiento de Pamplona y de 155 en escuelas del Gobierno de Navarra, vacantes disponibles una vez realizados los traslados y las solicitudes de continuidad de los niños que actualmente están matriculados.

En concreto, se ofrecen 221 plazas de lactantes (14 de ellas de media jornada), 278 de caminantes (39 de media jornada), 85 de medianos (16 de media jornada) y 139 de mayores (30 de media jornada).

El número total de plazas disponibles en castellano es de 262, en euskera hay vacantes 271 plazas (29 en media jornada) y en castellano con actividades en inglés, 190 (62 en media jornada), ha detallado el Ayuntamiento de Pamplona en un comunicado.

Toda la información sobre la oferta de plazas y baremos puede consultarse en la web www.pamplona.es/escuelasinfantiles o en el teléfono 618 124414. Las solicitudes pueden recogerse a partir del 1 de marzo en cualquiera de las escuelas infantiles o en las oficinas centrales, situadas en la calle Conde Oliveto, 4, 2º izda.

Para realizar la preinscripción es preciso entregar la solicitud cumplimentada y la documentación antes del 15 de marzo (inclusive) en la antigua estación de autobuses (entrada pro calle Tudela, 4 bajo). El horario de atención será de 8.30 a 14.30 horas.

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD

Las familias deberán indicar en la solicitud cuál es la escuela infantil que eligen como primera opción y cuál como segunda. La segunda opción solo se considerará cuando en el centro queden vacantes una vez atendidas las solicitudes que habían señalado esa escuela infantil como primera opción.

Una vez realizada la preinscripción, se aplicarán los criterios del baremo de admisión que recoge la convocatoria y las listas provisionales de admitidos se publicarán el 6 de mayo en cada una de las escuelas infantiles, en el Organismo Autónomo de las Escuelas Infantiles (c/ Conde Oliveto, 4 - 2º izda), en la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (calle Abejeras, 1), en las páginas web www.pamplona.es y www.navarra.es, y en el teléfono de atención ciudadana 010.

Las listas definitivas se publicarán el 20 de mayo, después de un plazo de reclamaciones que se desarrollará del 6 al 10 de mayo. Las matrículas se podrán realizar del 20 al 24 de mayo. La no formalización de la matrícula en plazo dará lugar a una nueva adjudicación de la plaza vacante, según el orden establecido en la lista de espera. El curso comenzará el 16 de agosto de 2019 y finalizará el 30 de junio de 2020.

Como en años anteriores, el Ayuntamiento de Pamplona propondrá a los ayuntamientos próximos la admisión de menores no empadronados en Pamplona y que no tengan plaza en su municipio. Por este acuerdo el ayuntamiento de residencia asumirá el pago de la parte proporcional del módulo establecido por el Departamento de Educación como aportación municipal para el sostenimiento de las escuelas infantiles. En el caso de que el ayuntamiento de residencia no asuma ese coste, la diferencia la deberán abonar las familias con un incremento en su tarifa.

ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES

Para el próximo curso, la oferta se mantiene igual en 10 de las 11 escuelas de titularidad municipal y varía en Hello Egunsenti, que reabrirá en el barrio de la Txantrea tras un año de obras, en las que el Ayuntamiento ha invertido más de 500.000 euros para remodelar las instalaciones.

La oferta municipal de escuelas en castellano está integrado por Haurtzaro (38 plazas vacantes), Mendebaldea (44), y Mendillorri (53). En euskera, la oferta está compuesta por Donibane (50 vacantes), Printzearen Harresi (54), Izartegi (59), y Goiz Eder (43 vacantes en jornada completa y 36 en media jornada). Las escuelas infantiles que ofrecen castellano con actividades en inglés son Hello Buztintxuri (45 vacantes), Hello Azpilagaña (34 vacantes en jornada completa y 32 en media jornada), Hello Egunsenti (49), y José María Huarte (31 vacantes de media jornada).

La oferta se completa con las plazas de las cinco escuelas infantiles dependientes del Gobierno de Navarra, que suman 126 plazas vacantes en castellano, todas de jornada completa, y 29 en euskera, también de jornada completa.

La oferta en castellano está integrada por las escuelas Santa Teresa (33 plazas vacantes), Nuestra Señora de Roncesvalles (30), Ninia-Etxea (33), San Jorge (17) y Nuestra Señora de los Ángeles (13). Estas dos últimas escuelas infantiles tienen además líneas en euskera con vacantes: 15 en San Jorge y 14 en Nuestra Señora de los Ángeles.

REDUCCIÓN DEL 15% EN LA TARIFA

La tarifa mensual máxima establecida para la jornada completa con comedor será de 293 euros para familias biparentales y de 263 euros para familias monoparentales. Para media jornada sin comedor, el precio será de 142 euros y 107, respectivamente. Se trata de unas tarifas un 15% inferiores con respecto a las vigentes este curso. La cuota después depende del horario elegido y de los ingresos familiares.

Así, la tarifa mensual para jornada completa en familias biparentales va desde los 72 hasta los 293 euros, divididos en 10 tramos en función e la renta, y en media jornada, desde 12 hasta 142 euros. En el caso de las familias monoparentales, la tarifa también se divide en 10 tramos según renta, y va de 43 a 263 euros para jornada completa y de 11 a 107 euros para media jornada. En todos los casos, para el segundo se establecen tarifas reducidas.