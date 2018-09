El Consistorio propone que el antiguo conservatorio Pablo Sarasate acoja temporalmente la Casa de la Mujeres

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha dado a conocer esta iniciativa este lunes en la Comisión de Presidencia dentro de la comparecencia en la que ha detallado los objetivos y líneas de actuación municipales en materia de Igualdad.

Durante su intervención, Asiron ha anunciado un informe del Servicio de Igualdad y LGTBI que valora positivamente este espacio, ya que "responde a las necesidades del proyecto" y que propone que el gasto de adecuación del edificio sea incluido en el presupuesto de ejercicio económico de 2019.

En la primera quincena de septiembre está prevista una reunión con el grupo de construcción colectiva del proceso Casa de las Mujeres de Pamplona tras la que se elaborará un documento definitivo sobre el proyecto y su ubicación y se creará una comisión de seguimiento compuesta por personal técnico, político y grupo de construcción colectiva, han informado desde el Consistorio pamplonés.

En este sentido, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha destacado en declaraciones a los periodistas que "estamos intentando buscar la mejor ubicación" para este proyecto. "Para este mismo año, como resulta de la gestión de las inversiones financieramente sostenibles, vamos a contar con la partida presupuestaria necesaria y suficiente para redactar el proyecto", ha explicado.

Según ha indicado Asiron, "esta es la manera de trabajar de manera correcta y ordenada teniendo en cuenta que faltan cuatro meses para que termine el año" y ha argumentado que "destinar partidas ingentes que a priori sabes que no vas a poder ejecutar no tiene sentido".

En su opinión, "ahora lo que es importante es presentar y redactar ese proyecto, hay una partida presupuestaria, se va a llevar adelante y eso se podría complementar con la propuesta para el edificio del antiguo conservatorio Pablo Sarasate". "Tenemos un informe del área favorable y, además, por las impresiones que hemos podido recabar podría haber una disposición favorable por parte de los colectivos", ha comentado.

Asimismo, preguntado por las críticas de Aranzadi a que la concejalía de Igualdad sea dirigida por un hombre, Asiron se ha mostrado "sorprendido" por el hecho de que "esta sea la crítica" y ha esperado que "al final del mandato la mayor crítica que tengan que hacer a la gestión de este alcalde en materia de igualdad sea que hubiera nacido hombre y no mujer".

"Lo daría por bueno", ha agregado el alcalde, quien ha destacado que en materia de Igualdad "contamos con un aval irrenunciable que es el de las trabajadoras del área". "El equipo sigue intacto, sigue con las mismas técnicas que tenía hasta ahora, por lo tanto, está garantizado no sólo que se va a trabajar con la misma eficacia y eficiencia que hasta ahora, sino que además se va a trabajar de manera coherente con lo que se ha venido llevando a cabo", ha asegurado.

Además, ha destacado que "desde el principio he avalado la política del área de Igualdad, he estado de acuerdo con todas las decisiones que se han tomado, he participado en muchas de ellas, estoy muy orgulloso de lo que se ha hecho en esta materia y a partir de ahora, vamos a seguir por el mismo camino".

LA CASA DE LAS MUJERES

El proyecto Casa de las Mujeres de Pamplona es una actuación recogida en el III Plan para la Igualdad de Pamplona (2016-2022) dentro de los objetivos de la línea estratégica de Participación e incidencia política bajo el título 'Conseguir que el movimiento organizado de mujeres se convierta en órgano de interlocución con el Ayuntamiento'.

Este proyecto pretende ofrecer a las mujeres, tanto individualmente como a las asociaciones y colectivos feministas, un espacio físico y simbólico para "pasar del empoderamiento individual al empoderamiento colectivo y en red".

El Consistorio pamplonés puso en marcha en marzo de 2018 un proceso participativo para el diseño y la creación de la Casa de las Mujeres que terminó en junio. Al finalizar, se redactó un documento con los objetivos, actuaciones, modelo de gestión y financiación con el que se va a trabajar abordando la elección definitiva del espacio de la Casa de las Mujeres de Pamplona, la redacción del proyecto de reforma, la elaboración del presupuesto de obras y la ejecución de los trabajos que serían realizados el año próximo con cargo en el presupuesto de 2019.

Durante agosto se han celebrado varias reuniones entre el Ayuntamiento y representantes del grupo de construcción colectiva del proceso para perfilar la ubicación física de este nuevo recurso municipal.

EDIFICIO DE LA CALLE AOIZ

En concreto, el edificio del antiguo Conservatorio Profesional de Música Pablo Sarasate cuenta en la planta baja con un salón de actos de unas 200 butacas y 181 m2 con un escenario de 63 m2, despacho y dos almacenes pequeños. También con un aula de música de 47 m2, un espacio de conserjería de 22 m2, aseo y despacho de 12 m2.

El informe recoge que esta parte del edificio no necesitaría apenas reformas, solamente de adecuación a la normativa, y la creación de una rampa de acceso en la entrada principal valorada en 30.000 euros.

En la parte del edificio utilizada anteriormente por un centro escolar hay cinco aulas de unos 43 m2 cada una, separadas por un amplio pasillo de 155 m2 y dotadas con dos aseos. Esta parte cuenta con problemas de accesibilidad y el presupuesto de estos trabajos y del resto de adaptación del edificio a la normativa están valorados en 70.000 euros.