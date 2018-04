Convocada en Pamplona una concentración "de desagravio" con las víctimas de Alsasua

La Asociación Cultural Doble 12 ha convocado una concentración el martes 17 de abril para mostrar públicamente su “apoyo y solidaridad” a las víctimas de la agresión sufrida por dos guardias civiles y sus novias en Alsasua en octubre de 2016. Para Covite será una concentración “de desagravio”, ya que a su juicio las instituciones navarras han mostrado un “nulo interés” por las cuatro víctimas.

La convocatoria es a las 19.30 horas en la plaza de Merindades de Pamplona, en la misma jornada del juicio en el que prestarán declaración las víctimas. La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, que fue quien presentó la denuncia ante la Audiencia Nacional por considerar los hechos constitutivos de un delito de terrorismo y está personada en la causa, ha confirmado que asistirá a la concentración.

Covite se ha mostrado muy crítico con las instituciones políticas navarras -Parlamento, Gobierno, ayuntamientos de Pamplona y Alsasua- por su adhesión a la manifestación del pasado sábado en la capital navarra que pedía “proporcionalidad” y “justicia” en el caso y negaba que se tratase de un delito de terrorismo.

En opinión del abogado de Covite, Rubén Múgica, "este claro abandono a los agredidos" resulta "especialmente sangrante en el caso de las dos mujeres agredidas". "El Gobierno de Navarra ha enarbolado la bandera del feminismo y, sin embargo, ha dejado desamparadas a dos mujeres apaleadas en público por su condición de parejas de dos guardias civiles", ha sostenido.

Doble 12, con la adhesión del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), Vecinos de Paz, la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo (ANVITE) y Recuperar Navarra, ha anunciado que emplearán el lema Estamos con vosotros. María José, Pilar, Óscar y Álvaro, en referencia a las cuatro víctimas.

Votación en el Parlamento de Navarra

Los partidos del cuatripartito que sostiene el Gobierno de Navarra (Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E) han considerado "histórica" la manifestación del sábado por los acusados de agredir a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua y han vuelto a pedir "justicia y proporcionalidad"; mientras que UPN, PSN y PPN han rechazado la presencia del Gobierno foral en dicha marcha y piden que sea el Ejecutivo de "todos los navarros".

Además, la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha rechazado este lunes una propuesta de declaración institucional presentada por el PPN para que el Parlamento se adhiriera a la concentración convocada en apoyo a los dos guardias civiles y sus parejas. Han votado en contra el cuatripartito y a favor UPN y PPN. El PSN ha votado a favor del punto que pedía la adhesión de la Cámara a la concentración y se ha abstenido en punto que animaba a la ciudadanía a acudir.

En declaraciones a los medios, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha criticado que la manifestación del sábado "sí fue una manifestación de parte" y "es un insulto a la inteligencia trasladar la idea de que no es de parte, porque estuvo representada una parte de la sociedad navarra, unos partidos políticos y desgraciadamente el Gobierno de Navarra". "La presidenta que tiene que serlo de todos los navarros, también de los cuatro agredidos, deja que su Gobierno en un total y absoluto disparate apoye a los agresores", ha expuesto.

Ha indicado que preguntarán a la presidenta Barkos este jueves en el pleno del Parlamento sobre "desde cuándo su Gobierno tiene competencias para presionar al poder judicial y quién le ha dado esas competencias". Ha criticado que el cuatripartito no acuda a la concentración este martes en apoyo a las víctimas de esta agresión y ha dicho que "a los guardias civiles los agredieron porque eran guardias civiles". "Hay que dejar a la Justicia que actué con normalidad y respeto", ha añadido.

Desde Geroa Bai, Koldo Martínez ha señalado que lo ocurrido en Alsasua "no fue terrorismo, no se acerca ni de lejos a un delito de terrorismo". "Se está banalizando el delito de terrorismo y menospreciando a las auténticas víctimas del terrorismo", ha dicho, para considerar "histórica" la manifestación del sábado, "llena de mesura con la demanda de proporcionalidad en la Justicia". "No fue una manifestación de parte, sino de todas las partes", ha insistido, para exponer que "nadie pedía impunidad sino que pedíamos justicia".

Martínez ha indicado que, con la declaración del PPN sobre la concentración de este martes, el Partido Popular "busca la confrontación de una manifestación con otra" y "en Geroa Bai estamos por la convivencia no por la confrontación". Ha considerado, además, justificada la ausencia del vicepresidente del Parlamento Unai Hualde de la reunión de la Mesa para asistir "junto a los familiares" de los encausados a la Audiencia Nacional. "Pedimos que se les juzgue a esos jóvenes pero con proporcionalidad", ha expuesto.

Cartel de la convocatoria de la concentración.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha enviado un "abrazo solidario a las personas que están siendo juzgadas en la Audiencia Nacional, a sus familiares y amigos". "Una solidaridad que se puso de manifiesto en la colosal manifestación del sábado, una de las mayores en Navarra", ha dicho, para agregar que "se produjo el sábado ese abrazo gigante, no por lo que hicieron sino por la demanda después de los hechos". "Es la muestra de un hartazgo por la represión democrática que se está produciendo por el Estado", ha apuntado y ha valorado la participación del Gobierno foral porque "un Gobierno no puede quedarse de brazos cruzados"

Ha considerado que "esto no es casualidad que ocurra en Alsasua, en Navarra". "Se busca por el Estado castigar, señalar a una localidad, a su juventud por su activismo y no han dudado en convertir una trifulca de bar en un acto terrorismo", ha señalado, para indicar que la concentración de mañana "pretende hacer apología de una barbaridad jurídica". "Lamentamos los hechos, no tenían que haberse producido, pero de ahí a la utilización política a la que se han prestado las propias víctimas hay un trecho", ha comentado.

Por su parte, Carlos Couso, de Podemos, ha reiterado también que en la manifestación no se pedía impunidad "sino justicia". "Somos muy claros y nítidos en la defensa de las víctimas de agresiones", ha dicho, pero ha criticado "las manifestaciones de De Cospedal, que abundan en hacer frentismo con las cuestiones identitarias y en utilizar estos temas para tapar sus vergüenzas". Sobre la participación del Gobierno foral en la manifestación del sábado, ha dicho que le parece "normal y razonable" y que "no es el único Gobierno de esta Comunidad ni del Estado que ha salido a pedir justicia".

Según ha dicho, "estamos ante un caso excepcional y nos gustarían comportamientos racionales". "Nos gustarían soluciones justas, que no hicieran que dentro de un tiempo desde Europa nos digan que estamos haciendo el ridículo; es un atropello que se les juzgue a estos chavales como terroristas", ha comentado, para rechazar la declaración del PPN sobre la concentración de mañana porque "Covite está pidiendo que se les juzgue como terrorismo".

La socialista María Chivite ha mostrado su "respeto" a la manifestación del sábado, "una expresión de libertad democrática". "El Gobierno foral mandó a una representación pero no hubo acuerdo de Gobierno para acudir a la manifestación del día 8 o a la de pensiones", ha censurado, para exponer que "aquí está la ideología del Gobierno de Navarra". "Aquí cada uno marca sus intereses políticos y es un error que el Gobierno se posicionara así y no sabe separar lo político de lo institucional", ha afirmado.

Ha señalado que han votado a favor de la declaración del PPN y una representación del PSN estará en la concentración de este martes por las víctimas. Ha criticado las declaraciones de De Cospedal, que ha considerado "fuera de lugar". "No actúan, como tampoco hace el Gobierno foral, representando a toda la ciudadanía navarra, sólo a la parte que consideran más afín a sus posiciones", ha dicho.

Desde el PPN, Ana Beltrán ha señalado que la marcha del sábado "no tiene otro afán que presionar a la Justicia, algo que siempre han hecho HB y ETA". "Eso hizo el Gobierno foral apoyando la manifestación, presionar a los jueces, algo propio de dictaduras e impropio de un Gobierno que debe velar por el Estado de Derecho", ha opinado, para indicar que esta posición del Ejecutivo "nos abochorna" y "estamos siendo el hazmerreír nacional".

Ha defendido su declaración a favor de las víctimas de esta agresión y ha censurado que no la apoyara ninguna de los partidos del cuatripartito. "Cada vez están más arrodillados a los intereses de Bildu; y esta Comunidad y su Gobierno se parecen cada vez más a las actuaciones de Batasuna", ha comentado, para indicar que pedirán explicaciones a la presidenta Barkos sobre "por qué es capaz de violar la separación de poderes".

Finalmente, José Miguel Nuin, de I-E, ha realizado una valoración "muy positiva de la manifestación, fue ejemplar, y miles de ciudadanos pidieron a la Justicia que haga su trabajo, no se pedía impunidad, se pedía justicia". "Lo que se ha hecho hasta ahora no es justicia", ha opinado y ha señalado que estas agresiones "no son terrorismo". "Calificarlas así es una barbaridad social y judicial", ha dicho.

En cuanto a la declaración del PPN, ha dicho que no la han apoyado porque "están pidiendo que se considere terrorismo". "Esta barbaridad no la vamos a apoyar nunca", ha aseverado, para criticar las declaraciones de la ministra, que "solo piensa en una parte de los navarros". "Gobierno nacionalista es el del PP", ha comentado.