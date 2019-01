Couso insiste en la expulsión de los parlamentarios de Podemos y pide al cuatripartito que "no consienta" con Aznárez

Al finalizar la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral, Carlos Couso ha explicado que ha mantenido su escrito tras "intentar llegar a un arreglo que no ha sido posible". "Pasamos una propuesta para funcionar como dos agrupaciones parlamentarias y se nos ha contestado que se retirara el nombre de Orain Bai", ha indicado.

Carlos Couso ha asegurado que le "preocupan mucho las mayorías" en el Parlamento, que podrían verse alteradas con la ruptura del grupo, "pero hemos hecho todos los esfuerzos por mantener las mayorías, hemos aguantado carros y carretas, y ya está bien de ver en las redes sociales gente pagada para insultarnos". "Hay una campaña de acoso y derribo que la tenemos que parar", ha indicado.

Según ha planteado, "hay una solución para mantener las mayorías, que es que la presidenta del Parlamento renuncie a su cargo y se proceda a su sustitución sin más sobresaltos".

Sin embargo, ha criticado que "nos ha intervenido la Mesa del Parlamento". "Sabemos lo que pone el reglamento y hay precedentes sobre expulsiones, se han hecho automáticas. Ahora dice la Mesa que hacen falta informes y esperamos que no se dilaten demasiado en esto, y entre tanto convenzan a quien es responsable de este problema de que dimita", ha afirmado, para señalar que si Aznárez dimite "podríamos valorar retirar las expulsiones".

Carlos Couso ha afirmado que no entiende por qué la Mesa "no respeta la decisión que hemos tomado en el grupo". "Hasta ahora todo lo que hemos presentado se ajustaba al reglamento", ha indicado.

El parlamentario ha asegurado que Orain Bai ha decidido la expulsión de los tres miembros de Podemos "movido" porque el grupo parlamentario "ha sido boicoteado por el partido". "Hay una presidenta en el Parlamento de Navarra que está haciendo un uso interesado, partidista de su cargo y no se lo permitimos a nadie, venga de donde venga. Ha habido esa utilización. Nuestros socios no se lo hubieran consentido a un presidente de UPN y nosotros a nadie", ha asegurado.

Carlos Couso, que ha defendido que el grupo parlamentario "tiene autonomía" de funcionamiento, ha negado que Orain Bai haya pedido la expulsión para hacerse con el control del dinero que corresponde al grupo. "El dinero no se ha usado para lo que se debía, para que el grupo tenga medios para funcionar y no tiene sentido que lo cojamos. No hemos renunciamos a que a partir de ahora tengamos recursos y asistencia para realizar nuestro trabajo con dignidad y efectividad, lo que se nos ha negado. No es una pugna por el dinero pero sí reclamamos los recursos necesarios, no estar en inferioridad respecto al resto de parlamentarios", ha afirmado.

"Hemos defendido nuestra ética política, la autonomía del grupo parlamentario, no nos consideramos tránsfugas, se ha transfugado el partido, no podemos aceptar que se nos dieran directrices para aprobar leyes en las que se aplique la reforma laboral. Cumplimos con los principios con los que llegamos a la política. Si el partido ha decidido romper con eso es su problema", ha asegurado.

El parlamentario ha asegurado que esta no es una cuestión de "ganadores o perdedores". "No vamos a traicionar nuestra ética. Nosotros tenemos un compromiso con los ciudadanos. Hay un conflicto en el seno del grupo, no por el dinero, sino político. no hemos dejado que el partido nos intervenga, como ha intervenido media España", ha indicado, para afirmar que "no nos hemos vendido".

Carlos Couso ha afirmado que el cuatripartito "bastante tiene con lo que hemos salpicado con nuestro conflicto interno, no nosotros, que no hemos tratado jamás de condicionar sus decisiones, pero la otra parte sí".