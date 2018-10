Creado en la UPNA un método técnico para evaluar riesgos biológicos laborales

Suple así una carencia en el campo de los riesgos biológicos laborales, "los grandes olvidados por parte de las empresas y de la Administración", a juicio de este investigador, pese a que, en algunos sectores, "existe más riesgo de exposición de los trabajadores a ellos (servicios sanitarios, industria agroalimentaria, centros de residuos y aguas residuales, granjas, centros veterinarios y laboratorios, ya sean clínicos, veterinarios o industriales)".

"Se tienen en cuenta los accidentes, la exposición a ruido laboral o los riesgos químicos, pero se presta menos atención a los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos, que pueden causar enfermedades graves en el ambiente laboral", asegura Raúl Aguilar, cuya tesis doctoral ha sido dirigida por los profesores Víctor Martínez Merino (investigador del Instituto de Materiales Avanzados-InaMat de la UPNA) y Rodrigo Morchón García (Universidad de Salamanca).

No obstante, "existe una carencia de métodos que evalúen este tipo de riesgos biológicos". En España, tan solo hay un método del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (denominado BIOGAVAL), del que "no existen evidencias de su validación", y otro, publicado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que propone "un procedimiento tan sencillo que no aporta valor a la hora de evaluar el riesgo".

Los resultados del estudio en 53 empresas del nuevo método técnico para evaluar los riesgos laborales propuesto por Raúl Aguilar "han demostrado que es fiable y valora correctamente los distintos riesgos biológicos". "Es un método aplicable a empresas de cualquier sector, que cumple con los requisitos legales del Real Decreto 664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, y es, además, sencillo de aplicar por parte de la empresa, el técnico de Prevención de Riesgos Laborales y el trabajador", explica el autor de la tesis doctoral, que ha sido calificada con sobresaliente 'cum laude'.

La tesis aporta también datos sobre la gestión de riesgos biológicos laborales, aunque manteniendo la confidencialidad de las empresas. Así, se ha constatado que los equipos de protección más utilizados para hacer frente a estos riesgos son los guantes (86%), seguidos de las mascarillas (74%) y las gafas (cerca del 70%). También se recoge que la gestión de riesgos de este tipo es más eficaz en empresas grandes con servicios de prevención propios, que en aquellas que externalizan estos servicios y en las de pequeño tamaño.

En los casos en los que la gestión "no era adecuada", Raúl Aguilar ha asesorado gratuitamente a las empresas para revertir la situación como agradecimiento por su participación en el proyecto, ha explicado la UPNA en una nota.

Con vistas al futuro, el autor de la tesis cree que convendría profundizar en nuevos estudios sobre la evaluación de riesgos biológicos por sectores y por territorios, así como analizar si los equipos de protección frente a los riesgos biológicos son los más adecuados para protegerse de cada riesgo.