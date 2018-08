Desfile institucional, conciertos y Mercado Medieval para celebrar el 595º aniversario del Privilegio de la Unión

Además de estas actividades, el programa contempla actos institucionales como el desfile de la corporación municipal por los antiguos burgos, la ofrenda de flores a Carlos III o la entrega del Pañuelo de Pamplona.

La concejala delegada de Cultura y Educación, Maider Beloki, y la directora del área, Maitena Muruzábal, han presentado este viernes la programación con la que el Ayuntamiento quiere conmemorar la firma, por parte de Carlos III El Noble el 8 de septiembre de 1423, del 'Privilegio de la Unión de la Muy Noble y Leal Ciudad de Pamplona, Cabeza del Reyno de Navarra'.

El programa de actividades comenzará este sábado con el festival Pim Pam Ville y se desarrollará a lo largo de toda la semana que viene, hasta el domingo 9 de septiembre. El Ayuntamiento abrirá, además, las puertas de la Casa Consistorial con una serie de visitas guiadas en castellano y euskera.

ENTREGA DEL PAÑUELO DE PAMPLONA

El viernes 7 se entregará el Pañuelo de Pamplona, una distinción honorífica que tiene por objeto premiar a personas o entidades que, por razón de su labor diaria, trayectoria personal o profesional, hayan contribuido de forma activa y notoria a la consolidación de la proyección de la ciudad de Pamplona en todas sus vertientes.

El acto tendrá lugar a las 12 horas en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial, con presencia del alcalde y la corporación municipal.

DESFILE INSTITUCIONAL

El sábado 8, la jornada de actividades comenzará a las 10 horas con la salida de la comparsa de Gigantes y Cabezudos desde la estación de autobuses. Recorrerán la Plaza de la Paz, Yanguas y Miranda, García Ximénez, Tudela, Plaza del Vínculo, Paseo de Sarasate, San Miguel, San Gregorio, Ciudadela, San Antón, Zapatería y Plaza Consistorial.

En este último enclave, en torno a las 11.25 horas, la comitiva se unirá a gaiteros, txistularis y dantzaris, además de a La Pamplonesa, para desfilar hasta la Catedral por las calles de Mercaderes y Curia.

A las 11.30 horas está prevista la ofrenda floral ante el mausoleo de Carlos III en la propia Catedral. Tras la ofrenda, sobre las 11:45 horas, la comitiva regresará por las calles de los tres antiguos burgos de Pamplona. Sobre las 12:45 horas finalizará el desfile y, con él, los actos institucionales.

En torno a las 13.15 horas, la comparsa de Gigantes y Cabezudos regresará a la estación de autobuses. El recorrido previsto les llevará por Mercaderes, Estafeta, Duque de Ahumada, Carlos III, Plaza del Castillo, Paseo de Sarasate, Gracía Castañón, Gracía Ximénez, Tudela, Conde de Oliveto y Plaza de la Paz.

Ya por la tarde, está previsto un concierto de la banda municipal La Pamplonesa y del Orfeón Pamplonés en la Plaza del Castillo. El espectáculo constará de una primera actuación que combinará un repertorio de música original compuesta para banda, que interpretará únicamente La Pamplonesa, y una segunda parte, ya con el Orfeón Pamplonés, con una selección de zarzuela y música vasconavarra.

Ambas formaciones estarán dirigidas por sus directores titulares, José Vicente Egea e Igor Ijurra. El concierto comenzará a las 20:00 horas.

CITAS MUSICALES DURANTE LA SEMANA

Como ha afirmado la concejala Maider Beloki, "la música será protagonista durante toda esta celebración del Privilegio de la Unión". "El Ayuntamiento de Pamplona ha preparado una propuesta variada en cuanto a estilo y repertorio que contará con la participación de más de una decena de formaciones y grupos", ha explicado.

Así, este sábado, la Plaza de los Burgos acogerá la 2ª edición del festival Pim Pam Ville, con grupos locales e internacionales de rock, punk y psicodelia como Juárez, La Plata, Sonny and The Sunsets, Joseba B. Lenoir, Boytoy, Holy Wave, Neat Beats, Cápsula, The Anomalys y The King Khan & BBQ Show. El espectáculo dará comienzo a las 12:00 horas.

El domingo, la Orquesta Sinfónica de Navarra presentará a su nuevo director titular, Manuel Hernández-Silva, en un concierto al aire libre en la Plaza del Castillo, a las 19.30 horas, que supondrá el debut de éste al frente de la formación.

Se escucharán desde canciones de música americana a composiciones de Jesús Guridi, con un recuerdo especial a las interpretaciones que el propio Sarasate ofrecía al público en sus visitas a Pamplona.

La música continuará el jueves, día 6, con un concierto en la iglesia de San Saturnino a cargo del Dúo Parnasillo. A partir de las 20 horas, interpretarán diferentes sonatas compuestas para violín barroco y clavecín.

La programación musical concluirá el domingo 9. Por la mañana, a las 12 horas en la Plaza del Castillo, actuará la Euskal Herriko Txistulari Elkartea Nafarroa, que interpretará 'Los sonidos de nuestro txistu', con un repertorio de obras tradicionales.

Por la tarde será el turno de la Orquesta de Cámara Paulino Otamendi. A las 19.30 horas en el Palacio del Condestable, bajo el título 'Escuela de Borgoña', interpretarán una selección de obras renacentistas de temática profana y compositores de esa escuela, que tuvo su auge en la época de Carlos III.

MERCADO MEDIEVAL EN EL CENTRO DE LA CIUDAD

El tradicional Mercado Medieval de los Tres Burgos se desarrollará el próximo fin de semana, del viernes 7 al domingo 9 de septiembre, en varias calles del centro de la ciudad. En este 2018 se cumple su duodécima edición y volverá a reunir a artesanos que ofrecerán sus productos.

En concreto, se establecerán en torno a 120 puestos de la Asociación de Alimentos Artesanos de Navarra en Mercaderes, Plaza Consistorial, calle Nueva, Plaza del Consejo, Plaza de San Francisco, Eslava y calle Mayor.

Habrá también una taberna medieval en la Plaza de San Francisco para la degustación de productos y bebidas. El viernes 7 el mercado abrirá de 17 a 21 horas y el fin de semana, de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas.