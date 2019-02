Domínguez reafirma su voluntad de diálogo con el Sindicato Médico de Navarra si desconvoca la huelga

En respuesta a una pregunta del PPN en el pleno del Parlamento foral, Domínguez ha señalado que la "responsabilidad" de la huelga de médicos es "exclusivamente de quien ejerce el derecho de convocarla, de nadie más". "No voy convocando ni colaborando en la actual campaña de movilizaciones que se está promoviendo en todo el Estado. Responsabilidad en la convocatoria de huelga, ninguna", le ha contestado al parlamentario 'popular' Javier García.

El consejero ha afirmado que el Sindicato Médico de Navarra, en su convocatoria de huelga, "recogía reivindicaciones de tipo laboral y organizativo, algunas de las cuales ya están puestas en marcha en Navarra", lo que, a su juicio, muestra que "las reivindicaciones se han hecho a nivel estatal y no en Navarra".

Y ha destacado, además, que en dicho escrito "el propio sindicato reconocía que se habían mantenido reuniones" con el departamento, pero que "no estaban satisfechos con los resultados obtenidos".

"El departamento siempre ha estado abierto al diálogo, algunas de las reivindicaciones se habían resuelto antes de la huelga y hemos ofrecido un calendario de conversaciones y hemos puesto sobre la mesa propuestas que responden a las preocupaciones de los profesionales", ha asegurado el consejero, para quien "la sociedad navarra tiene que estar orgullosa de tener uno de los mejores sistemas públicos del país gracias fundamentalmente a sus profesionales".

Por su parte, el parlamentario del PPN Javier García ha contestado a Domínguez que la "responsabilidad" de la huelga es "prácticamente suya" y le ha emplazado a "aceptar la realidad" a la que, en su opinión, el consejero "parece ser que no quiere enfrentarse".

Por ello, le ha pedido "autocrítica" y que "no permita el deterioro" de la sanidad navarra. "No vamos a permitir coacciones como las que planteó a los MIR de nuestra comunidad evitando que puedan unirse a la huelga; no vamos a permitir que falten profesionales y no vamos a permitir las condiciones laborales que han sido denunciadas por los facultativos", ha declarado.

El consejero le ha replicado que es "una auténtica desvergüenza que el PPN exija responsabilidades por la huelga de médicos cuando todos sabemos que, junto a UPN, son los máximos y únicos responsables de los recortes salariales, el principal motivo de esta movilización".

Además, ha criticado las declaraciones "fuera de tono" de la presidenta del PPN y portavoz parlamentaria, Ana Beltrán, sobre los datos de seguimiento de la primera jornada de huelga dados por el Departamento de Salud y ha remarcado que "siempre" hay discrepancias entre las cifras de los convocantes y el Ejecutivo. En este sentido, ha censurado que Beltrán "dejándose llevar por la verborrea habitual en ella" se "atreviera" a opinar "desde el más absoluto desconocimiento".