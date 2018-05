Domínguez dice que "todos los niños sin excepción reciben una atención pediátrica con máxima calidad"

Así lo ha afirmado el consejero en respuesta a una interpelación del PSN en el pleno del Parlamento de Navarra y un día después de que un grupo de pediatras advirtiera de carencias en el servicio.

Fernando Domínguez ha reconocido que se están dando "situaciones complicadas" en Navarra, sobre todo en zonas rurales, debido a la "escasez de profesionales, que se da en todas las Comunidades Autónomas, y a la que estamos tratando de hacer frente con todos los medios a nuestro alcance".

No obstante, Domínguez ha afirmado que, "aunque la situación es preocupante, tiene un carácter coyuntural" y se ha comprometido a mantener el modelo actual de atención pediátrica, con pediatra en cada zona básica de salud, y descartando comarcalizar el servicio.

El consejero ha afirmado que las plazas que no se pueden cubrir con pediatras se cubren con médicos de familias que tienen experiencia previa. "Navarra dispone de 112 pediatras en los centros de salud, de los que el 16 por ciento son médicos de familia con experiencia previa", ha señalado.

Fernando Domínguez ha destacado además que hasta 2018 se habrán convocado en esta legislatura 35 plazas de pediatría en Atención Primaria, frente a las siete convocadas en el mandato anterior.

La portavoz del PSN, María Chivite, ha afirmado que su partido "viene denunciando desde el inicio de la legislatura el problema de la atención pediátrica en Navarra, en especial en Atención Primaria, y parece que los profesionales también se han hartado de esta situación".

Chivite ha señalado que actualmente 16 plazas de pediatría están cubiertas por médicos de familia y otras 8 no están cubiertas ni por pediatras ni por otros profesionales no especialistas. "El 70% de las plazas de pediatría en la zona de Tudela tiene sobrecarga asistencial, es decir, más de mil niños por pediatra. Este porcentaje es del 50 por ciento en Tierra Estella y se reduce al 32 por ciento en Pamplona. No se están realizando sustituciones de personal y si se realizan, son a tiempo a parcial. No todos los niños de Navarra están siendo atendidos por pediatras, por lo que se está produciendo una falta de equidad en la atención pediátrica", ha advertido.

La portavoz socialista ha criticado que "los recortes se mantienen y este Gobierno no termina de tomarse en serio la atención pediátrica". "La oferta pública de empleo del Gobierno es de 22 pediatras para Atención Primaria y eso no cubre ni de lejos las necesidades de pediatras que tenemos", ha afirmado, para hacer un llamamiento a "aunar esfuerzos para garantizar la calidad asistencial de toda la población pediátrica".