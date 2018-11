Los alcaldes de EH Bildu en Barañáin, Estella, Ansoáin y Villava repetirán como candidatos en las próximas elecciones

La formación abertzale ha presentado este martes en una rueda de prensa a sus cabezas de lista en trece municipios navarros, candidaturas con las que hace "una apuesta continuista en el mejor sentido de la palabra, dado que el trabajo desarrollado en los ayuntamientos ha puesto en el camino del cambio a estos pueblos después de muchos años de políticas que estaban muy lejos de mirar a la ciudadanía".

Así, repetirán como candidatos Oihaneder Indakoetxea, alcaldesa de Barañáin; Koldo Leoz, alcalde de Estella; Ander Oroz, de Ansoáin; Mikel Oteiza, de Villava; Raúl Maiza, de Berriozar; Joseba Otondo, de Baztan; Mikel Zabaleta, de Leitza, y Aitor Larraza, alcalde de Irurtzun. En el caso de Pamplona, EH Bildu ya anunció que el actual alcalde, Joseba Asiron, también repetiría.

Además, Berta Arizkun, concejala de EH Bildu en Burlada, encabezará la lista para este Ayuntamiento; y lo mismo harán José Ángel Saiz en Zizur Mayor y Aitor Elexpuru en Bera, actualmente concejales en sus respectivos ayuntamientos. Finalmente, Ainara González encabezará la Alcaldía del Valle de Egüés. En los próximos meses la formación abertzale irá dando a conocer al resto de candidatos.

En la presentación de estos nombres, la candidata a la Presidencia de Navarra por EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha afirmado que actualmente EH Bildu es "la primera fuerza municipal de Navarra" con 39 alcaldías y 309 cargos municipales. "El trabajo que estamos desarrollando pueblo a pueblo está encaminado a consolidar y a reforzar esa realidad todavía con más ambición de cara a las elecciones municipales de 2019, para que esa implantación territorial tenga cada vez más fuerza", ha explicado. En 2015, EH Bildu presentó 68 candidaturas a las elecciones municipales y para 2019 aspira a aumentar esa cifra.

Bakartxo Ruiz ha asegurado que "el impulso municipal es uno de los pilares fundamentales del cambio, es uno de los pilares que impulsan los cambios pueblo a pueblo, suma pequeños cambios en mucho sitios y es un pilar básico que está consolidando el cambio con mayúsculas".

Según ha defendido, EH Bildu está desarrollando en los ayuntamientos "unas políticas sociales muy avanzadas y muy ambiciosas", con "una gestión rigurosa y honesta, con cercanía y con capacidad de diálogo". "Hemos sido capaces de llegar a acuerdos entre diferentes y de ofrecer a quien quiera trabajar poder participar de los gobiernos municipales. Hemos conformado gobiernos incluyentes", ha sostenido.

Por otro lado, Bakartxo Ruiz ha reconocido que hay más hombres que mujeres entre los candidatos, "es evidente, la foto es la que es, y seguimos teniendo un problema para que las mujeres asumamos la responsabilidades para las cuales tenemos el mismo derecho".

"EH Bildu no es una excepción. Esas dificultades están latentes en la sociedad, las mujeres tenemos todavía unas cargas y una corresponsabilidad que no es igualitaria. Es triste que las mujeres tengamos más dificultades o más reticencias a la hora de asumir esas responsabilidades. El esfuerzo que estamos haciendo para cambiar eso hay que ponerlo en valor pero no siempre conseguimos el objetivo que nos planteamos", ha indicado.