EH Bildu descarta apoyar a Esporrín (PSN) como alcaldesa de Pamplona y le pide a ella el voto

En Pamplona, Navarra Suma ha sido la candidatura más votada, con 13 concejales, a uno de la mayoría absoluta. EH Bildu ha sido segunda fuerza con siete ediles, mientras que el PSN ha obtenido cinco y Geroa Bai, dos. La suma de votos de EH Bildu, PSN y Geroa Bai sería de mayoría absoluta, pero los socialistas han manifestado su intención de no pactar con EH Bildu.

Joseba Asiron ha descartado a su vez dar el apoyo al PSN y ha afirmado en una rueda de prensa que "frente a la suma de las derechas hay una fuerza de cambio relevante -EH Bildu". Así, ha señalado que su candidatura tiene 10.000 votos más que la del PSN y "eso marca de manera clara y diáfana que solo hay una alternativa para cerrar el paso a la derecha".

En la comparecencia, Joseba Asiron, acompañado de candidatos de EH Bildu en localidades como Barañáin, Estella, Villava, Berriozar, o Burlada ha presentado los criterios que va a seguir EH Bildu en Navarra en las sesiones en las que se constituirán los ayuntamientos el próximo 15 de junio.

En primer lugar, "en todos aquellos ayuntamientos donde sea posible, impulsaremos y apoyaremos acuerdos de Gobierno entre las fuerzas del cambio y en este sentido sería indiferente si somos la primera fuerza o no". "En aquellos lugares donde haya posibilidades de mantener un Gobierno municipal de cambio, se apoyará desde EH Bildu a la primera fuerza de cambio", ha afirmado.

En segundo lugar, "en los ayuntamientos donde el cambio por sí mismo no tuviera mayoría, pero al mismo tiempo cuente con mayor representación que el PSN, EH Bildu hará un llamamiento al PSN para que apoye a la fuerza de cambio, para que cierre el paso a la derecha". "Este sería el caso de Pamplona o Estella. Es decir, apoyaremos a la candidatura de la segunda fuerza mayoritaria detrás de Navarra Suma, sea EH Bildu u otra. Para ello trabajaremos los acuerdos necesarios, entre ellos los relativos al programa", ha dicho Asiron.

En tercer lugar, "en aquellos lugares en los que solo haya posibilidad de dirimir entre Navarra Suma y el PSN, adquirimos el compromiso de cerrar el camino a la derecha e intentaremos llegar a los acuerdos necesarios para hacerlo posible".

Siguiendo estos criterios, Asiron ha rechazado dar su apoyo al PSN, dado que EH Bildu cuenta con más concejales que los socialistas en Pamplona.

Además, el candidato de EH Bildu ha afirmado que "es el momento del diálogo, no es el momento de trazar muros, sino de intentar por todos los medios que tenga continuidad la Pamplona de los avances sociales de los últimos cuatro años". "Abrir el paso a la derecha supone no solo abrirlo a que una persona llegue la alcaldía, sino que supone revertir probablemente todo lo que se ha hecho en materia de igualdad, de vivienda, de políticas sociales, de memoria histórica", ha apuntado.

Asimismo, ha sostenido que "las 26.000 personas que en Pamplona han dado su apoyo a EH Bildu, como el resto de miles de personas que han dado su apoyo a las candidaturas de EH Bildu, se merecen el mismo respeto que el resto" y ha asegurado que "no hay ciudadanos de primera y de segunda". "Somos la primera fuerza municipalista de Navarra con 320 concejales. Esto llama al diálogo, al encuentro y no a la exclusión o a levantar y mantener vetos que nadie entiende ya", ha afirmado.

Sobre la posibilidad de que pueda tener consecuencias para la constitución del Gobierno foral el hecho de que el PSN no participe de acuerdos en los ayuntamientos, Joseba Asiron ha dicho que "tendría consecuencias seguro, lo que no quiere es trazar una linealidad indisoluble, pero marcarían una tendencia en un sentido o en otro". "Hay muchas cosas todavía que decidir, que negociar y que dirimir en las instituciones de Navarra y creo que la radiografía electoral que nos ha dado la ciudadanía no es un bipartidismo sino la necesidad de llegar a acuerdo, y si no, ante la imposibilidad de llegar a acuerdos, abrir paso a un 'juniazo' o a otro 'agostazo", ha apuntado.