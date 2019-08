EH Bildu pide que el Gobierno foral ejecute inversiones financieramente sostenibles por 25 millones

La formación abertzale explica en la moción que en octubre de 2018 se aprobó a través de una ley foral el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles, indicándose en él un conjunto de actuaciones e inversiones por importe de 113 millones de euros, de los cuales sólo 35 fueron incluidos en una ley posterior de diciembre de 2018.

EH Bildu señala que la ley inicial que preveía los 113 millones de euros "sigue vigente, si bien se precisa para la ejecución de las actuaciones en ella previstas la correspondiente habilitación presupuestaria", razón por la cual ha presentado la moción instando al Gobierno, "que es quien únicamente tiene la iniciativa legislativa en esta materia, a que presente el correspondiente proyecto de ley".

El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha afirmado que "no hay excusa, ni económica, ni legal, ni política para que el Gobierno de Navarra no elabore y remita al Parlamento un proyecto de ley para poder acometer otra parte importante de las inversiones que fueron aprobadas como necesarias por la Cámara legislativa, ya que la ejecución presupuestaria del año 2018 dejó, nuevamente, un superávit en las cuentas de Navarra". "No se puede dejar de pasar este ejercicio para aprobar un nuevo paquete de inversiones que permitan acometer necesidades urgentes que en salud, enseñanza, servicios sociales o infraestructuras Navarra tiene", ha considerado.