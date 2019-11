EH Bildu pide a los jóvenes que "confíen" en la coalición para "inclinar la balanza hacia la transición verde"

En un acto electoral celebrado este martes, Pozueta ha señalado que en la actualidad "es más necesario que nunca que en Madrid haya una fuerza que defienda sin ambigüedades la transición ecológica y ponga encima de la mesa acciones reales para hacer frente a la emergencia climática".

En este sentido, ha afirmado que EH Bildu "no tiene miedo a sancionar a las grandes multinacionales que contaminan nuestro aire" porque "no tenemos ningún compromiso con estas empresas y tenemos claro que no vamos a terminar en sus consejos de administración".

Y ha destacado que también se opondrán "firmemente" a proyectos como las incineradoras, "proyectos que tanto gustan al PNV y al Partido Socialista, proyectos que contaminan y ponen en riesgo nuestra salud". "No nos va a temblar el pulso para que desmantelen Garoña, a diferencia del resto de los partidos que hablan mucho sobre estos temas, pero luego hacen poco, nosotros hacemos", ha manifestado.

Por eso, ha pedido a los miles de jóvenes que se manifiestan "masivamente" en las calles "pidiendo soluciones y decisiones" que "confíen" en EH Bildu porque, según ha dicho, "tomaremos y apoyaremos las medidas que nos piden y que ya estamos haciendo aquí". "Es importante que seamos lo más fuerte posible para ser determinantes y poder inclinar también la balanza del clima hacia la transición verde y la ecología", ha aseverado.

Según ha indicado, "pueblo a pueblo estamos poniendo ya alternativas reales a la energía, defendiendo junto a miles de jóvenes y ecologistas la transición ecológica, oponiéndonos a las grandes empresas contaminantes y a los grandes macroproyectos".