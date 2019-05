EH Bildu llama a "un nuevo acuerdo programático" y advierte de un "pacto secreto del régimen" en favor de Chivite

La candidata de EH Bildu a la Presidencia del Gobierno de Navarra, Bakartxo Ruiz, ha apostado por "un nuevo acuerdo programático" que lleve a cabo "un cambio más profundo" y ha advertido ante un "pacto secreto de las fuerzas del régimen" cuya "apuesta" es la candidata socialista, María Chivite. En este sentido, ha asegurado que "lo mejor que le puede pasar a Navarra es que el cambio siga adelante con el liderazgo de EH Bildu".

EH Bildu ha celerbrado este sábado, en el pabellón Anaitasuna de Pamplona, su acto central, que ha contado con las intervenciones de Bakartxo Ruiz, el candidato a la Alcaldía de Pamplona, Joseba Asiron; así como el candidato al Parlamento Europeo, Pernando Barrena, y la que fuera cabeza de lista por Navarra al Congreso, Bel Pozueta.

En el acto se han presentado a los candidatos de la coalición a la Alcaldía de diferentes localidades de la Comunidad foral, así como a los integrantes de la lista de EH Bildu al Parlamento de Navarra.

Bakartxo Ruiz ha pedido la confianza en EH Bildu "porque nos avala la experiencia" y ha sido "el motor principal del cambio" y "clave" para "construir unas nuevas mayorías y para enfrentarnos a las tentaciones de descafeinar el cambio". "Eso en Navarra lo sabe todo el mundo y los mayores enemigos del cambio nos atacan porque saben que con EH Bildu el cambio va a ser más profundo y va a llegar más lejos", ha remarcado.

La candidata de EH Bildu se ha mostrado convencida de que "hay un pacto secreto entre las fuerzas del régimen" cuya "apuesta es María Chivite", que "ya ha dicho que está dispuesta a recibir los votos de la derecha, incluidos los de Vox, con tal de gobernar Navarra". "No tenemos que perder de vista esta posibilidad", ha advertido.

Ruiz ha recalcado que "el cambio es un acuerdo adquirido con la ciudadanía de Navarra con cuatro fuerzas políticas y es el único camino posible para seguir avanzando". Por ello, ha abogado por "seguir en ese camino con un nuevo acuerdo programático", algo que "nos gustaría escuchar de las otras fuerzas del cambio" y que "no mire de reojo a un Partido Socialistas que en estos cuatro años no han aprendido nada" y "pretende desandar el camino que hemos empezado a andar". "En Navarra no hay cambio ni recambio con ninguna pieza del régimen", ha sentenciado.

Bakartxo Ruiz ha afirmado que "hoy podemos decir que el cambio va tomando forma y va pasando de ser un sueño a ser un cambio real". Si bien ha reconocido que "como cualquier construcción no es perfecta" y "tiene goteras", ha subrayado que "sabemos donde están, sabemos cómo taparlas y sabemos con qué colores queremos pintar las paredes".

Ruiz ha abogado por un "cambio con mayúsculas" que "tiene que ser mucho más ambicioso" y ha afirmado que EH Bildu "aporta certezas en tiempo de incertidumbres".

La candidata de EH Bildu ha remarcado que "vamos a defender con todas nuestras fuerzas el cambio que estamos construyendo" que, ha dicho, "necesita que tenga más años y ser más profundo". "Ya no basta con revertir los recorte y deshacer las injusticias del régimen", ha continuado Ruiz que ha señalado que en la "segunda fase del cambio", EH Bildu aspira a "deshacer ese propio régimen que ahoga a esa Navarra más grande".

"Somos una fuerza política con visión y perspectiva de futuro" y "no nos limitamos a regular los tiempos en base a legislaturas" y las instituciones, ha remarcado Ruiz que ha resaltado que EH Bildu es una "maquinaria potente para hacer frente a la mercantilización y el autoritarismo".

La candidata de EH Bildu ha reivindicado, además, que "Navarra tiene que ser soberana para tomar nuestras propias decisiones" con el horizonte, ha señalado, de "una república de iguales que es infinitamente mejor que la monarquía española que es una cárcel de pueblos".

Ruiz ha criticado que "la derecha viene hablando de Fueros y viene de la mano de quienes se los quieren cargar", lo que demuestra, ha afirmado que "Navarra sigue siendo cuestión de Estado". Por ello, ha destacado que "cuanto más fuerte sea EH Bildu, más cerca estará Navarra de un escenario de soberanía plena".

EH Bildu, única opción de izquierda para Pamplona

El alcalde de Pamplona y candidato a la reelección, Joseba Asiron, ha afirmado que EH Bildu es "el voto más eficaz para toda Navarra y la única opción de izquierda que puede llegar a la Alcaldía de Pamplona".

Asiron, haciendo referencia a los candidatos a las Alcaldías de EH Bildu, ha destacado que "viendo a este equipazo es fácil entender que el cambio de 2015 fue un cambio municipal". Ha resaltado que EH Bildu "es la primera fuera municipalistas con 40 alcaldías" y "no es para menos" porque la coalición, ha dicho, "surgió de los pueblos, de los barrios y de las calles con gente honrada, trabajadora, gente normal, de verdad". "El cambio primero fue cambio en las calles y luego saltó a las instituciones", ha remarcado.

"Hemos demostrado que hay una manera de hacer las cosas diferentes, honrada y justa, de la mano de la gente", ha manifestado Asiron. El candidato se ha referido a la "Iruña de 2014" con "ikurriñas perseguidas a porrazo limpio en el chupinazo", "una élite que gobernó durante décadas, que se forraba con unas dietas opacas construidas a costa de la ruina de la CAN y que aborrece los barrios" y donde "las agresiones de las mujeres se tapaba o se ponía en sordina porque no era bueno que se supiera"

Frente a ello ha contrapuesto el modelo de EH Bildu "que pondremos en marcha con nuestra gente" citando como ejemplos los foros de barrio, el centro Harrotu de atención al colectivo LGTBI y las medidas de amabilización del tráfico.

Asiron ha afirmado que los del 26 de mayo son unas "elecciones históricas" y ha asegurado que en los próximos años se va a dar "el mayor ataque a los derechos históricos de Navarra desde 1893". "La diferencia es que ahora tenemos el lobo dentro de casa", ha remarcado el candidato de EH Bildu que ha criticado que UPN "esta dispuesto a vender Navarra y sus derechos históricos por un plato de garbanzos". Así ha reprochado que los regionalistas hayan formado la plataforma Navarra Suma con el PP, "el partido más corrupto de Europa, y con Ciudadanos que de manera confesa quiere acabar con los derechos históricos de Navarra".

En este sentido, ha criticado que el candidato de Navarra Suma a la Alcaldía de Pamplona, Enrique Maya, hable de "sostenibilidad, participación, movilidad sostenible y huertos urbanos". Y ha subrayado que "el verdadero Enrique Maya es el que se pasea por el Casco Viejo de Pamplona con Pablo Casado que no hace mucho tiempo lo definió como el gueto de Varsovia".

Por su parte, ha indicado que el PSN "hace sistemáticamente campaña de izquierdas para luego facilitar gobiernos de derechas, y eso tiene un sabor pérfido".

Ante eso, ha dicho, "vamos a seguir construyendo un contrapoder municipalista y una red de pueblos rebeldes" porque "EH Bildu es el instrumento de cambio más eficaz que ha existido en esta tierra".

Por su parte, el candidato al Parlamento Europeo, Pernando Barrena, ha destacado que el Parlamento Europea es "un potente altavoz para naciones sin Estado" con los que quiere "unir fuerzas" para "decir que la Europa actual no nos representa y necesita grandes cambios".

Barrena ha recalcado que las europeas "no son unas elecciones de segunda" porque "el espacio que tu no ocupas lo ocupa otro" y "lo ocuparán movimientos xenófobos y racistas". Además, ha destacado que la representación en Europa "también será muy importante" para conseguir el reconocimiento del "derecho a decidir de Euskal Herria" y "traer los presos a casa", tanto vascos como catalanes.

Finalmente, Bel Pozueta, ha señalado que las elecciones generales del 28 de abril, en las que se quedó a pocos votos de conseguir un escaño al Congreso, "ha sido un andamiaje para ver con ojos ilusionantes" y para "seguir adelante con la lucha".