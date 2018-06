Eduardo Santos dice que es el Parlamento foral y no Podemos el que debe resolver el conflicto por el cambio de nombre

"Que lo cierre el Parlamento de Navarra, no es una cuestión de Podemos, no tenemos nada que añadir a lo que ya hemos dicho. Somos Podemos, nos presentamos a unas elecciones, hay un grupo parlamentario con el nombre de Podemos y ya está", ha dicho.

Así se ha pronunciado Eduardo Santos a preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa acerca de la polémica suscitada este jueves, después de que la Mesa del Parlamento de Navarra, gracias al voto en contra de su presidenta, Ainhoa Aznárez (Podemos), rechazara la propuesta de los parlamentarios críticos de que el grupo de Podemos pase a denominarse 'Podemos ahal dugu-Orain bai'. Ainhoa Aznárez, miembro de la dirección del partido, alegó que con su voto estaba cumpliendo las directrices del Consejo Ciudadano de Podemos Navarra.

Eduardo Santos ha afirmado que la petición de los críticos de cambiar el nombre del grupo "no es un problema interno de Podemos, es un problema parlamentario dentro del Parlamento de Navarra, que no corresponde a Podemos". "Podemos no ha planteado ningún problema en el Parlamento de Navarra", ha sostenido.

Así, ha afirmado que Podemos "no puede decidir" sobre el cambio de nombre. "Si alguien hace una petición a la Mesa, la Mesa tiene que resolver. Podemos no puede decirle a la Mesa lo que tiene que hacer o no tiene que hacer. Tendrá posibilidad de plantear una postura política, como hizo el Consejo Ciudadano de Navarra y ya está. A partir de ahí, que resuelva la Mesa en el sentido que proceda", ha indicado.

Eduardo Santos ha afirmado que el partido "ha dado por zanjado comunicativamente este tema, no nos preocupa nada, estamos centrados en trabajar y queremos seguir trabajando para ilusionar a la ciudadanía y desde luego a toda la gente que está dentro del partido haciendo cosas importantes".

Preguntado sobre si le preocupa la repercusión electoral que pueda tener esta situación en Podemos, Eduardo Santos ha señalado que el partido "está haciendo cosas, está elaborando un programa electoral, tendrá que dar como el resto de partidos los pasos necesarios para constituir sus candidaturas, explicarlas a la ciudadanía y rendir cuentas de su gestión todo este tiempo". "Esa es la tarea a la que nos vamos a dedicar", ha añadido.

Santos ha afirmado que "en la vida democrática este tipo de situaciones no son nuevas y creo que la ciudadanía no es tonta y sabe diferenciar cuál es la posición política de cada cual".

Además, ha reiterado que el "compromiso de Podemos con el cambio y con el acuerdo programático es ineludible".