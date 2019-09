Eduardo Santos aboga por "combatir planteamientos racistas" y favorecer una "convivencia plural"

Eduardo Santos ha presentado las líneas estratégicas de su departamento para la legislatura, señalando que, en Políticas Migratorias, se pondrán en marcha "políticas de acogida y acompañamiento y combate de discurso xenófobo, para conseguir una Navarra más acogedora, más solidaria, más justa, más cohesionada, más impermeable al discurso racista y ejemplo de convivencia". "Si consiguiéramos eso, el departamento habría cumplido con creces su misión", ha asegurado.

El consejero ha señalado que este objetivo se plasma en su departamento en cuatro áreas de trabajo. En primer lugar, la acogida y el acompañamiento para la atención directa a las personas que llegan o están en la Comunidad foral. En este capítulo, se va a evaluar el protocolo integral de acogida a personas refugiadas en Navarra para introducir posibles mejoras y se va a poner en marcha otro protocolo de acogida integral a personas migrantes. Asimismo, va a implementar un programa de mentoría para que inmigrantes que están en Navarra expliquen su experiencia a personas del mismo origen.

La segunda área de trabajó será la de convivencia intercultural y antirracista. "Esto no vas va a exigir una interrelación con todas las entidades locales de Navarra para determinar cuáles son sus problemas a pie de calle", ha indicado.

En tercer lugar, ha citado la puesta en marcha de un foro con representación de población migrante para que "aporte su conocimiento en la toma de decisiones públicas por parte del Gobierno de Navarra".

Por último, el consejero ha explicado que se creará un observatorio de derechos de personas migrantes y refugiadas, "para conocer el flujo de las migraciones y conocer la situación real con el objetivo de prever la generación de políticas públicas para conseguir los fines que nos estamos proponiendo".

"MAYOR SATISFACCIÓN" SOBRE LA JUSTICIA

En el capítulo de Justicia, el consejero ha señalado que "el acento va a ser no solo considerar a la Justicia como un poder del Estado que no debe ser inquietado a la hora de establecer las líneas de los jueces en sus resoluciones, sino también en incrementar la conciencia de la población en que la Justicia es un servicio público que va dirigido a la resolución de conflictos y que por lo tanto apela a toda la sociedad". "La legitimidad no se basa únicamente en su carácter formal, sino en el ejercicio cotidiano de esta función. En la medida que sea útil para la sociedad, será percibido de manera más favorable", ha señalado.

Por ello, ha abogado por "intentar generar un índice mayor de satisfacción por parte de la ciudadanía hacia el servicio público de Justicia".

Algunos retos que se ha marcado Eduardo Santos son reducir hasta el 8 por ciento la temporalidad en el empleo en la Administración de Justicia, desarrollar un Estatuto de las Víctimas para atender a estas personas no solo desde "un paradigma retributivo", y trabajar contra la violencia machista, disponiendo de profesionales "competentes y especializados en valoraciones forenses para que los jueces puedan cumplir su función con garantías".

COMPETENCIAS EN MATERIA PENITENCIARIA

Asimismo, Eduardo Santos ha abogado por avanzar hacia la "progresiva asunción de competencias en materia penitenciaria", lo que "determinaría que el itinerario de inserción de una persona infractora pudiera no ser discontinuo".

El consejero ha señalado que Navarra podría asumir las competencias "con base en la Constitución y el Amejoramiento". "Navarra tiene unos números y un planteamiento desde el punto de vista criminológico que nos permiten pensar que podríamos tener un papel muy importante en la reinserción de las personas infractoras. Es una vía que hay que explorar poco a poco, hay que ir dando pasos en colaboración leal con el Gobierno del Estado", ha señalado, para explicar que estudiarán "la posibilidad de constituir un grupo de trabajo interinstitucional y multidisciplinar para intentar generar un modelo penitenciario propio".

NAVARRA SUMA: "EL DEPARTAMENTO FORMA PARTE DEL MERCADEO"

El portavoz de Navarra Suma, Jorge Esparza, se ha preguntado si a Chivite "le quita el sueño" tener a Podemos en el Gobierno, como dijo Pedro Sánchez que se lo quitaría tener un Gobierno de coalición en España con la formación morada. Además, ha afirmado que "las políticas migratorias no son una prioridad para este Gobierno" y ha considerado que la creación de este departamento "ha formado parte del trapicheo y mercadeo en el que convirtieron los sillones del Ejecutivo". Además, ha considerado que Santos "no es la persona más adecuada para liderar los temas de Justicia por las posiciones que ha manifestado en los años previos".

La portavoz del PSN, Inma Jurío, ha afirmado que su grupo "duerme muy tranquilo por la noche con este consejero". "Tener un consejero que pertenece al ámbito de la Justicia y que se ha erigido en muchas ocasiones como defensor de los derechos humanos nos da garantía total de un conocimiento íntegro de lo que supone la Administración de Justicia y de la especial sensibilidad que tiene en cuestiones tan delicadas como pueden ser las políticas migratorias", ha asegurado, para señalar que "el Gobierno de coalición va a funcionar con el objetivo común de favorecer la vida de las personas de esta comunidad".

Por parte de Geroa Bai, Blanca Regúlez ha respondido a Navarra Suma que Geroa Bai "jamás trapichea en política" y ha señalado que su grupo apoyará la acción del departamento "no solo en lo que está acordado sino en lo que vaya surgiendo día a día". "Hemos podido observar en lo que nos ha trasladado que hay muchos protocolos, planes y oficinas que se van a desarrollar, en las que va a necesitar el consenso de las personas implicadas y de este Parlamento para llevarlos a cabo", ha apuntado.

La portavoz de EH Bildu, Patricia Perales, ha dicho que a su grupo le hubiera gustado "tener más concreción de la que hemos tenido" durante la intervención del consejero. "Echamos en falta un plan interdepartamental para la convivencia multicultural, creemos que debiera hacerse una atención mucho más integral", ha indicado. En el capítulo de Justicia, ha señalado que "este Parlamento se posicionó en contra de la dispersión" de presos de ETA y ha señalado que también ha echado de menos una explicación sobre la posición del consejero en este tema.

La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha respondido a Navarra Suma que a ella le "quitaría el sueño" estar en una coalición en la que dos de los partidos, refiriéndose a PP y Ciudadanos, "están apoyando gobiernos en comunidades donde prevalece el racismo y la misoginia, y todo lo que conlleva de odio y no convivencia". "El Gobierno de Navarra no se hizo como en otras comunidades a golpe de sillón, este Gobierno comenzó trabajando el qué, para llegar a un cómo y luego a quienes".

Por último, la portavoz de I-E, Marisa de Simón, ha dicho que no tiene "ninguna duda de la capacidad de Santos para ocupar el cargo" y ha señalado que el Gobierno "nos va a tener ahí, siempre y cuando el desarrollo de la actividad del departamento se dirija a la igualdad de acceso de toda la ciudadanía a los bienes y servicios independentiemente de su condición de 'irregular' o no y a la igualdad en el acceso a la Justicia".