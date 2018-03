Elizalde dice que "el compromiso del Gobierno ha sido, es y será abordar con rigor la ampliación" del Canal de Navarra

En comisión parlamentaria a petición de UPN y PPN, Elizalde ha manifestado que "no es una cuestión de voluntades políticas" y que requiere de "una actuación precisa". Ha señalado, en su intervención, que "quiero transmitir a UPN y PPN que no deja de sorprenderme su desfachatez" y ha reprochado que "siempre han utilizado a los regantes para sus intereses políticos y partidistas; siempre hay una gran capa de maquillaje en todo lo que dicen".

Elizalde ha sido tajante al afirmar que "aquí, de paralización, absolutamente nada". "Estamos haciendo un esfuerzo importante en gestionar este contrato desde la responsabilidad, con los regantes y con los contribuyentes". "Se están abordando todas las modificaciones para superar las graves deficiencias del proyecto", ha defendido la consejera, que ha insistido en que, "de paralización, nada" en el Canal de Navarra.

Ha indicado que el Gobierno dedica "todos sus esfuerzos a reconducir el proyecto con todas las garantizas", un proyecto "con una bajada temeraria del 39,9 por ciento". "Tenemos que abordar modificaciones importantes, un proyecto sobre la mesa de alto riesgo", ha dicho, para señalar que "nunca antes se había trabajado como ahora para que el proyecto se pueda ejecutar".

Según ha expuesto, "se trata de un proyecto mal ejecutado" y "nuestro trabajo es riguroso". Ha dicho a UPN y PPN que "se les está cayendo la careta a ustedes porque nunca quisieron preguntar a los regantes".

La consejera ha manifestado "nuestro compromiso con el proyecto, con los regantes y con los contribuyentes para hacer de éste un proyecto que se pueda ejecutar en las mejores condiciones".

Elizalde ha recordado el acuerdo de financiación en Canasa y ha señalado que la infraestructura principal se financia al 50 por ciento por los regantes y el otro 50 por ciento por la Administración (60 por ciento el Ministerio y 40 por ciento el Gobierno foral). Y ha preguntado "por qué se decidió desde el anterior Ejecutivo que los ramales, que son infraestructura principal, se financiaran asumiendo el 100 por 100 cuando podíamos habernos quedado en el 40 por ciento del 50 por ciento". "Este tipo de financiación al final es un peaje en la sombra", ha censurado.

La consejera ha afirmado que "no vamos a admitir ni la paralización ni decir que nosotros no apostamos por este proyecto". Y ha destacado la importancia de "hacer procesos de participación". Ha hecho hincapié en las reuniones que han mantenido y ha afirmado que "la interlocución entre el departamento y los regantes es constante, es diaria".

Elizalde ha resaltado la importancia que dan a "las cuestiones de seguridad jurídica". "Hemos creado un grupo de trabajo interdepartamental, entre Desarrollo Rural, Desarrollo Económico e Intia" con el objetivo de "asegurar que estamos por el buen camino". "Es también el grupo encargado de mantener interlocución con la concesionaria", ha dicho.

Por su parte, el director general de Desarrollo Rural, Ignacio Gil, ha señalado que "yo sí sé lo que tenemos entre manos, un proyecto con un 39,8 por ciento de bajada en ejecución, un proyecto en el que hay que estar haciendo modificaciones técnicas y de más calado en zonas complementarias".

Ha criticado Gil que "la última decisión del anterior Gobierno fue incrementar las tarifas un 60 por ciento y cuando entramos se negoció y se adecuó el tema de tarifas".

La parlamentaria de UPN Carmen Segura ha manifestado que lo expuesto por la consejera "no se corresponde con la realidad" y ha afirmado que "cada día me queda más claro que no quiere este proyecto". "A nosotros no nos engaña", ha dicho, para indicar que "se le ha caído la careta". "Para usted es un tema político pero está jugando con el pan de muchas familias y a los navarros nos va a costar un sobrecoste esta paralización", ha asegurado.

Desde el PPN, también solicitante de la comparecencia, Javier García ha criticado "la falta de rigor y de compromiso con lo que respecta al Canal de Navarra". Y ha añadido que "no entendemos las trabas del Gobierno" con esta obra. "Usted no cree en el Canal y no está haciendo nada para que llegue el agua a la Ribera", ha dicho a la consejera, para añadir que la única manera de que la obra siga adelante es que no esté dirigiendo el departamento.

El representante de Geroa Bai Unai Hualde ha afirmado que "sabemos en qué punto estamos con las obras y cuál es la situación". "En una obra de envergadura como ésta hay que hacer las cosas con rigor y hay que indagar bien de dónde vienen los males", ha apuntado, para señalar que "le damos nuestro apoyo porque están sorteando una carrera de obstáculos".

Desde EH Bildu, Dabid Anaut ha señalado que éste es "un proyecto mal calculado y mal planificado, lo que ha provocado el retraso y el encarecimiento del proyecto". "Esto estaba en marcha cuando empezó esta legislatura y hay que hacer correctamente lo que queda", ha expuesto, para destacar la "postura vergonzosa" de UPN. Ha pedido al Gobierno que "no dé pasos en falso" y "no actúe como lo hizo" UPN.

El parlamentario de Podemos Rubén Velasco ha manifestado que "esto está mal planteado desde el principio" y ha indicado que "entendemos los pasos que está dando el Gobierno" de "garantizar la seguridad jurídica y de no instalarse en la improvisación como hizo el anterior Gobierno". "Lo que mal empieza, mal acaba", ha opinado.

Por su parte, Conchi Ruiz, del PSN, ha señalado que "el Gobierno sigue trabajando" en este proyecto pero "se está ralentizado". "No compartimos que haya una paralización pero es necesario que se avance con más agilidad y parte de responsabilidad sí es suya", ha dicho a la consejera, para comentar que "no es necesario dilatarlo tanto en el tiempo". "Queremos que las obras terminen y con todas las garantías", ha indicado, para pedir al Ejecutivo que "se dé prisa".

Finalmente, Marisa de Simón, de I-E, ha afirmado que "las explicaciones de la consejera dejan claro que este proyecto arrancó con inseguridades e incertidumbres muy claras". "Y esa es la causa por la que ha habido que hacer modificaciones del proyecto", ha indicado, para manifestar que "cada paso que se dé debe ser seguro para que lo que ha sucedido no vuelva a suceder". Ha criticado a UPN y al PPN por "ser unos voceras" y ha señalado que "no es verdad que las obras estén paralizadas".