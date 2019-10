Elma Saiz afirma que trabajará por conseguir consensos para que "salga adelante" la deflactación de la tarifa del IRPF

La consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Elma Saiz, ha manifestado este martes que va a trabajar por conseguir consensos en torno a su propuesta de deflactación de la tarifa del IRPF y ha esperado encontrarlo para que la medida "salga adelante". "Es una medida buena y beneficia a los contribuyentes", ha manifestado

En declaraciones a los medios de comunicación, Saiz ha señalado que la deflactación de la tarifa, "en caso de que se implantara", beneficiaría "a todos los contribuyentes" porque "supone anestesiar o paliar ese posible incremento salarial relacionado con el IPC normalmente, que si no se corrige vía tarifa del IRPF se perdería ese incremento de poder adquisitivo; sobre todo estamos hablando de las rentas del trabajo".

Según ha precisado, "al deflactar la tarifa, lo que se hace es ese alivio; lo que sube por un lado, sabemos que el impuesto es progresivo, al deflactar la tarifa se consigue que el poder adquisitivo que tenga los trabajadores y trabajadoras navarras se vea pleno".

Saiz ha manifestado que esta medida, que no se aplica desde 2009, afectaría a "todos los contribuyentes". "Puede ser una manera de entender esa fiscalidad recogida en el acuerdo programático que, sin duda alguna, es la senda que se va a seguir en el departamento puesto que la deflactación también es progresiva y también alivia esa fiscalidad como recoge el acuerdo a las rentas medias y bajas", ha señalado.

Sobre la queja de Geroa Bai en torno a las formas en que se enteraron de la propuesta, la consejera ha señalado que se queda "con el mensaje de que es una medida bien recogida, que hay que trabajar, que hay que matizar y concretar". "Estamos trabajando la ley de medidas fiscales donde se abordan todas estas cuestiones y oportunamente se detallará cómo va a quedar la deflactación", ha indicado, para afirmar que "trabajaremos para encontrar los consensos".

Ha incidido Saiz en que "todos estamos aquí para buscar consensos porque cuando hay un Gobierno en minoría con un acuerdo programático por delante hay que trasladarlo bien y ese va a ser mi cometido". Sobre las formas de comunicarlo a su socio de Gobierno, ha reconocido que "todo es mejorable y no pasa nada por reconocer que en este caso si hay que trabajar por mejorar la comunicación seré la primera en hacerlo". "Me quedo con el respaldo", ha indicado, para precisar que no se trata esta medida de una reforma fiscal.