Enrique Goñi dice si CAN se hubiera integrado con las cajas vascas no habría habido "manipulación y mentira"

El exdirector general de Caja Navarra Enrique Goñi ha afirmado que ha existido "manipulación, montaje y mentira" en torno al devenir de la entidad financiera y ha señalado que "si la integración financiera estuviese en Kutxabank (las cajas vascas) no estaríamos aquí".

Así lo ha manifestado Enrique Goñi durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre Caja Navarra en el Parlamento foral, donde ha considerado que "lamentablemente hay una especie de cerrazón ya preconfigurada y blindada a la resistencia de los datos". "Hay una monumental posverdad", ha señalado.

En su opinión, "si Caja Navarra se hubiese acantonado en solitario hubiese sido disuelta a fuerza de ley el 28 de diciembre de 2013". "Me reuní con todos los directivos de todas las entidades con las que podía existir un acuerdo de integración, por supuesto con CaixaBank, Kutxabank, Unicaja e Ibercaja", ha indicado, para señalar que "dos de ellas se cayeron cuando vimos que había riesgo para preferentistas y dijimos adiós".

Según ha dicho, "negociábamos aspectos muy sensibles, qué pasa con los accionistas, con los preferentistas, con las fundaciones, y negociábamos eso en medio de una tormenta regulatoria tremebunda y con un país que resultó rescatado en el sector financiero".

Enrique Goñi ha afirmado que "somos la única caja que no tiene ningún proceso judicial, que no lleva ningún caso de corrupción, en la que todo el mundo gana: preferentistas, accionistas, obras sociales". "¿Y estamos aquí? Para mi es asombroso. Se ha conseguido imponer una 'pararealidad', hay una especie de reina de corazones y un conejo dando saltos. Yo quiero ser el principio de otro discurso, alejado de la manipulación, del montaje y mentira", ha indicado.

El exdirector general ha dicho que es "mentira" decir que "la caja valía 1.300 millones y que ahora no vale nada". "Es un argumento de propaganda. Forma parte del núcleo central de la manipulación, el montaje y la mentira. No valía 1.300 millones, eso es mentira, y es mentira que ahora no vale nada. El pueblo de Navarra tiene que saber que ha habido un ejercicio de manipulación política constante", ha indicado.

NO TUVO "JAMÁS" DIRECTRICES POLÍTICAS

Por otro lado, el exdirector general de Caja Navarra ha asegurado que "jamás, nunca y en nada" recibió "ni una directriz política" mientras estuvo al frente de la entidad financiera.

Así, preguntado por el PSN sobre si se sintió arropado por el Gobierno de Navarra, ha señalado que "la función del Gobierno no era arroparme, habría cosas que supongo que políticamente no les gustaría". "Me consta por ejemplo, lo sufrí, que dejar que la obra social fuese decidida por los clientes supuso un enfrentamiento radical con determinadas consejerías, fortísimo, a pesar de que el presidente del Gobierno (Miguel Sanz) respaldaba que era una buena política para la caja y había que dejar hacer. Yo me sentí respaldado en ese sentido. Pero vivían en otro mundo. El nuestro era competir, esa era nuestra función, por eso nos pagaban, éramos una empresa", ha indicado.

Además, ha señalado que el Gobierno foral no desistió de sus labores de inspección sobre Caja Navarra. "No, en absoluto, y además me consta, porque el Gobierno de Navarra habló varias veces con el Banco de España sin que yo estuviese presente", ha señalado.