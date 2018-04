Enrique Goñi afirma que sus retribuciones en Caja Navarra estaban en "la banda media del mercado"

Enrique Goñi, en su tercer día de comparecencia en el Parlamento foral en la comisión de investigación sobre la desaparición de Caja Navarra, ha pedido a los parlamentarios que, "si tienen interés, profundicen en el esquema retributivo de otras instituciones similares y verán que eso es así".

La comparecencia de Goñi ha arrancado con el turno de preguntas de EH Bildu, después de que en las sesiones precedentes (el 13 y el 18 de abril) UPN y Geroa Bai ya realizaran sus interrogatorios.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha reprochado a Goñi que "cuanto peor le iba a la Caja, mejor le iba a usted, más cobraba en retribuciones globales".

El exdirector general de la Caja le ha preguntado "en qué se basa para decir que cuanto peor le iba a la CAN mejor me iba a mí, si la Caja no paraba de progresar y lo dicen los peritos del Banco de España". "La Caja no paraba de ganar posiciones competitivas entre sus comparables", ha afirmado.

Durante la comparecencia, Enrique Goñi se ha reiterado en las afirmaciones que ha venido realizando en el Parlamento y ha insistido así en que Caja Navarra "no ha desaparecido", sino que se ha transformado.

Goñi ha afirmado que algunos grupos "obvian sistemáticamente que existe una fundación bancaria que tiene el patrimonio más importante de todas las instituciones que existen en Navarra, lo obvian para seguir afirmando que la CAN ha desparecido, siguen desconociendo voluntariamente que se trata de una fundación bancaria y que al ser una fundación bancaria ya en sus propios estatutos dice 12 veces que la CAN no ha desaparecido sino que se ha transformado". Ha añadido que "es un prejuicio decir que la CAN ha desaparecido".

También ha insistido Goñi en que ha sido objeto de "una investigación judicial exhaustiva, que agradezco, porque de otra forma no habría quedado meridianamente claro que en mi gestión no había nada irregular, que en mi patrimonio no ha existido ningún enriquecimiento ilícito o irregular, que mi gestión había sido mejor que la de mis antecesores, que la CAN en su desempeño ha tenido un mejor comportamiento que el de sus competidores y que en este momento no soy objeto de ninguna investigación".

REUNIONES CON UPN

EH Bildu ha dedicado parte de su interrogatorio a las reuniones que Enrique Goñi reconoció haber mantenido con dos parlamentarios de UPN antes de la comisión de investigación y le ha preguntado expresamente si está afiliado a UPN o lo ha estado. Goñi ha replicado que "lo que haya podido hacer con mi patrimonio, dónde me lo gasté, mis relaciones en mis amistades o mis opciones políticas no es objeto de esta comisión".

El exdirector general ha señalado que mantuvo "cuatro o cinco" reuniones con los parlamentarios de UPN, de una duración de una hora cada una aproximadamente, y en las que no les facilitó "ninguna documentación" ni "nada" que no tengan el resto de parlamentarios. "Después de casi 50.000 folios no se me ocurre que pueda haber un papel más sobre la CAN", ha señalado.

Por otro lado, Goñi ha explicado que el grupo del PPN "se dirigió a mi para decirme qué papeles consideraba yo que podían ser más interesantes, pero no llegamos a concretar nada".

Además, el exdirector general de la Caja ha asegurado que no ha preparado su comparecencia en el Parlamento "con nadie".