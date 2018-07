Escenarios de película en Navarra para convertirse en actor o actriz por un día

Navarra brinda nuevamente al visitante la posibilidad de convertirse en actor o actriz por un día participando en el rodaje de tres películas filmadas en la Comunidad foral, 'La Brujas de Zugarramurdi', 'Robin y Marian' y 'Anacleto: agente secreto', "una experiencia única para vivir en los escenarios más cinematográficos de Navarra", ha informado el Ejecutivo en una nota.

Todos los domingos, del 22 de julio al 16 de septiembre, el turista puede formar parte de un akelarre en la Cueva de Zugarramurdi, como en la película de Álex de la Iglesia 'Las Brujas de Zugarramurdi'; emular a los actores Sean Connery y Audrey Hepburn en 'Robin y Marian' y cabalgar por el bosque de 'Sherwood' en la Sierra de Urbasa; o ser un agente secreto en el Parque Natural de las Bardenas Reales, como Imanol Arias en la película 'Anacleto: agente secreto'.

Después de la grabación, este año se incluye una novedad: quienes participen en las visitas podrán degustar un menú de productos artesanos locales que, además, estarán accesibles para su compra en la zona de rodaje.

Este menú incluye tablas de embutidos, de chorizo y salchichón de jabalí y de txistorra El Bordón; tablas de jamón Basatxerri en pan con tomate; tablas de foie y mousse de pato Katealde; tablas de queso D.O. Roncal e Idiazábal y vaca ecológicos; pinchos de Alcachofas D.O. Tudela y de pimiento D.O. Lodosa; pastel vasco Urrutia y tejas de Cascante. Y para beber, vinos tinto, rosado y blanco de Navarra, sidra Larraldea y agua.

Con este programa de 'Visitas guiadas Actor/Actriz por un día', la Dirección General de Turismo y Comercio pretende generar un cambio en la experiencia del visitante que se acerca a Navarra y que pase de la contemplación pasiva a la vivencia personalizada, ha informado el Gobierno foral en una nota.

Como se recoge en el Plan Estratégico de Turismo 2018-2025, "se quiere favorecer la interpretación experiencial de la memoria y los valores patrimoniales de Navarra a través del desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada que aportan datos adicionales e imágenes virtuales, que ayudan a comprender mejor la historia, el patrimonio cultural o descubrir las películas de la ruta del cine".

NUEVE CITAS QUE FINALIZAN CON TU PROPIA PELÍCULA DE RECUERDO

En total serán 9 citas y las plazas son limitadas, por lo que se aconseja reservar con antelación. El precio será 10 euros por persona y 6 euros para menores de 18 años, mayores de 65 y desempleados. El primer rodaje el de 'Robin y Marian', tendrá lugar el 22 de julio. El punto de encuentro será el Molino de Urdiain y para su grabación se requiere un mínimo de tres personas. Esta misma película se podrá repetir el 26 de agosto y el 2 de septiembre. El 29 de julio, el 19 de agosto y el 16 de septiembre se rodará 'Anacleto: agente secreto'. El lugar de encuentro será el punto de Información de las Bardenas Reales.

La grabación de 'Las Brujas de Zugarramurdi' se desarrollará los días 5 y 12 de agosto, y 9 de septiembre y el grupo se reunirá en el Museo de las Brujas. Para estas dos películas, se requiere la participación de un mínimo de 10 personas.

Tres empresas de actividades turísticas serán las encargadas de dirigir las visitas, que comenzarán con una breve explicación de la Ruta Navarra de Cine, un recorrido que engloba 13 escenarios en los que se han rodado 23 películas. Se visualizará a través de un soporte de realidad aumentada la escena que representarán los grupos. A continuación, se propondrá al grupo dinámicas dramáticas, que les ayuden en su posterior interpretación y para cohesionar el grupo, y comenzará el rodaje.

Como recuerdo, se editará el resultado y se enviará a los participantes la película por correo electrónico. Entre quienes participen en estas 'Visitas guiadas de Actor/Actriz por un día' y rellenen una encuesta que se les facilitará al finalizar, se sorteará una cesta con un lote de productos 'Reyno Gourmet'.