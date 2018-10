La Escuela de Sostenibilidad inicia su actividad con un encuentro con el dibujante francés Pierre Ballouhey

Será la primera vez que las actividades de la Escuela de Sostenibilidad salen fuera del Museo de Educación Ambiental, espacio que a lo largo del mes acoge la exposición 'El cambio climático no tiene gracia'. De hecho, Pierre Ballouhey es uno de los protagonistas de la muestra.

El tema central de la Escuela de Sostenibilidad durante este trimestre es el cambio climático, "una problemática compleja que afecta a todas las personas de una manera u otra y en la que la ciudadanía puede decir y hacer mucho al respecto", ha destacado el Consistorio pamplonés en un comunicado.

Durante este trimestre se quiere dar a conocer el cambio climático desde muchas perspectivas, desde su prisma más ambiental hasta el más social, transmitiendo este problema a través del campo artístico utilizando el humor, el teatro, los cuentos, las charlas o los talleres.

En total, más de una treintena de propuestas diferentes hasta finales de diciembre para impulsar un cambio de conciencia y de hábitos que permita adaptarse a las personas y disminuir este cambio de clima.

La sesión '¿Qué tiene que ver el cambio climático con el humor?' tendrá lugar este martes en la sala multiusos de los andenes de la antigua estación de autobuses. Será un encuentro con el dibujante Pierre Ballouhey, quien está participando en la exposición 'El cambio climático no tiene gracia' del Museo de Educación Ambiental. Pierre Ballouhey es un ilustrador francés cuyas viñetas han aparecido en revistas como The Guardian o The New Yorker.

Le acompañará Sara Acosta, editora de la Ballena Blanca, revista especializada en economía y medio ambiente. Durante el encuentro se podrán ver algunos de los dibujos de Ballouhey.

La exposición 'El cambio climático no tiene gracia' puede visitarse en el mismo horario de apertura del Museo de Educación Ambiental situado en la calle Errotazar, s/n. De martes a jueves de 10 a 13 horas y de 18 a 20 horas y los viernes de 10 a 13 horas. La muestra presenta 15 dibujos de dibujantes procendentes de todo el mundo. Así, hay dibujos de China, India, Arabia Saudí, Egipto, Kenia, Venezuela, Cuba, Francia o España.