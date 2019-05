Esparza dice que "EH Bildu no se va a abstener gratis" y tiende "la mano" al PSN para un gobierno constitucionalista

En una entrevista en RNE, Esparza ha señalado que la decisión de Chivite de reunirse con Geroa Bai, Podemos e I-E para conformar "un gobierno minoritario de 23 parlamentarios" supondría que "tendría que contar inexorablemente con el apoyo o la abstención de EH Bildu". "Se ha dado un paso en la línea de que el PSN nos está llevando hacia un gobierno que va a estar en manos del nacionalismo, en manos de EH Bildu", ha afirmado.

Esparza ha indicado que la pasada legislatura había en Navarra "un cuatripartito que tenía 26 parlamentarios y hoy esa mayoría tiene 19". "La sociedad navarra ha dicho de forma contundente que no quiere más política nacionalista ni más política populista. Los que estábamos en la oposición hemos pasado de 24 parlamentarios a 31, el mensaje es claro", ha dicho, para apostar por "un gobierno constitucionalista en Navarra".

El candidato de Navarra Suma ha manifestado así que "vamos a hablar con el PSN e intentaremos llegar a un acuerdo para formar un gobierno constitucionalista en Navarra, que es el mandato que nos ha dado la sociedad navarra". "Nuestra mano tendida", ha aseverado.

Esparza ha manifestado, además, que no tienen inconveniente en conformar gobiernos de forma conjunta con el PSN y "hacer equipos de trabajo bajo un programa". "A partir de ahí, llevarlo a cabo de forma conjunta, estaríamos dispuestos", ha aseverado.

"EL PARTIDO MÁS VOTADO"

Ha señalado Esparza, preguntado sobre si hablará con el PSN o con Ferraz, que él contactará con el PSN. "Yo no sé cómo se estructura el PSOE, entiendo que es un partido federal y lo que vaya a marcar Ferraz es relevante", ha expuesto, para indicar que "hay una contradicción bastante evidente, he escuchado al señor Ábalos decir que no se va a llegar a ningún acuerdo con Bildu pero para que el PSN gobierne en Navarra tiene que tener un acuerdo con Bildu".

"Bildu se tendría que abstener en esa investidura y Bildu no se va a abstener gratis, por lo que se tendría que alcanzar un acuerdo con Bildu que es lo que el señor Ábalos ha dicho que no se va a producir", ha dicho, para opinar que "entre ellos tendrán que hablar y se tendrá que definir".

Sobre que gobierne el partido más votado, Javier Esparza ha indicado que "parece que es lo lógico, entiendo por convicción que el señor Pedro Sanchez está legitimado con ese 28 por ciento para liderar un gobierno en España, de la misma manera que Javier Esparza con un 36 por ciento de los apoyos tiene cuando menos la misma legitimidad o un poquito más para liderar un gobierno en Navarra". "Es muy importante respetar la voluntad de los ciudadanos", ha comentado.

"Si los ciudadanos hubieran querido que el PSN gobernara Navarra le habrían dado 20 parlamentarios pero le han dado 11. Y si en España se hubiera querido otro liderazgo seguramente no se hubiera tenido ese resultado en las elecciones generales", ha continuado.

Ha defendido así "hacer política desde el sentido común, desde lo natural, desde lo que parece que es más razonable". "Otra cosa nos lleva a gobiernos que generan inestabilidad y que están en manos de independentistas radicales", ha señalado.

Esparza ha querido "desvincular" lo que suceda en Navarra de un posible apoyo o no de Navarra Suma a Pedro Sánchez a nivel nacional. "Vamos a hablar con el PSN y vamos a hablar de ayuntamientos y del Gobierno foral", ha dicho, para afirmar que "hay que desvincular las cosas, la realidad de Navarra es una y la española es otra, estamos centrados en lo que ocurra en Navarra".

Ha añadido además que le cuesta ver "al Partido Socialista en manos de EH Bildu, siempre lo he visto de nuestro lado defendiendo la libertad y la democracia y frente a quienes aplaudían a los asesinos de ETA y los justificaban". "Espero que esa raya no se cruce", ha indicado.

Finalmente, la repetición de elecciones ha apuntado que "es un escenario real". "La responsabilidad está en el PSN, puede conformar con nosotros un gobierno con una mayoría amplísima para liderar esta Comunidad y si no se quiere eso se va a un acuerdo con EH Bildu", ha dicho, para concluir que "si hay un bloqueo al final se puede ir a unas elecciones, no lo deseo pero será responsabilidad del PSN, que tiene la llave y nuestra mano tendida".