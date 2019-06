Esparza, a la espera de hablar con Sánchez, dice que PSN "va en dirección contraria" a evitar pactos con nacionalistas

El candidato de Navarra Suma a la Presidencia del Gobierno foral, Javier Esparza, que se encuentra a la espera de hablar con el presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para "explorar" vías que impidan Gobiernos con nacionalistas en España y en Navarra, ha afirmado que "el Partido Socialista de Navarra va en la dirección contraria, total y absolutamente".

Javier Esparza, en una entrevista en la Cadena Cope recogida por Europa Press, ha afirmado que "es inteligente consolidar un proyecto común que se llama España, en un momento donde tenemos un debate identitario importantísimo en Cataluña, que quiere romper España, y donde tenemos en Navarra una situación en la que el nacionalismo vasco quiere que Navarra termine siendo anexionada dentro de Euskadi".

En este sentido, Esparza ha señalado que Navarra Suma, coalición de UPN, PP y Ciudadanos, se constituyó "para conseguir que el independentismo catalán y el independentismo vasco no tomen decisiones en España, y en ese contexto, nosotros hemos puesto encima de la mesa que podemos explorar posibilidades de evitarlo, porque creemos que es lo responsable y creemos que lo que se tiene que evitar en España se tiene que evitar en Navarra".

El candidato de Navarra Suma ha explicado que ha puesto "encima de la mesa" la posibilidad de explorar, contando con los dos diputados de UPN en el Congreso, la posibilidad de que no haya Gobiernos que dependan de nacionalistas ni en Navarra ni en España, aunque por el momento no ha recibido "ninguna respuesta más allá de las declaraciones públicas del propio presidente del Gobierno, que dijo que se va a sentar". "Nos sentamos, exploraremos y veremos qué ocurre, pero mientras tanto aquí el Partido Socialista de Navarra va en la dirección contraria, total y absolutamente", ha señalado.

Preguntado sobre si el PSN podría seguir adelante sin contar con el PSOE, Javier Esparza ha afirmado que "es algo que corresponde al PSOE y al PSN aclarar, lo que está claro es que la señora Chivite y el Partido Socialista de Navarra quieren conformar un Gobierno que va a estar en manos de EH Bildu, en manos de aquellos que no condenan los asesinatos de ETA y que hacen homenajes a los presos de ETA cuando salen de la cárcel".

Así, el candidato de Navarra Suma ha señalado que esto es "un total y absoluto despropósito, creo que el PSN se está equivocando de forma grave, pero ellos sabrán, nosotros más no podemos hacer".

Javier Esparza ha defendido que "Navarra tiene una tradición de pactos importantísima, a Navarra le ha ido bien cuando ha habido acuerdos entre UPN y el PSN, Navarra ha sido líder en la totalidad de los parámetros, desde la calidad de vida hasta el empleo y Navarra ha sido lo que es gracias a estos acuerdos". "Ahora el Partido Socialista rompe esa tradición de éxito, no escucha lo que dijeron los navarros, que el domingo 26 le quitaron al cuatripartito la mayoría que tenía. El mensaje es rotundo, los navarros no quieren más políticas nacionalistas y populistas, quieren un gobierno constitucionalista entre aquellos que estábamos en la oposición. Ese es el mensaje pero parece que el socialismo navarro no se ha enterado", ha afirmado.

Javier Esparza ha afirmado que un acuerdo entre socialistas y nacionalistas "no es coherente, porque no se respeta la realidad de esta tierra y porque no se respeta lo que nos han dicho los ciudadanos". "Vamos a ver qué hace el PSN, yo no se qué va a ocurrir. Navarra no necesita un Partido Socialista roto, débil, necesita un Partido Socialista constitucionalista, que no quiera estar en manos del nacionalismo vasco", ha afirmado.

De hecho, ha subrayado que el PSN se ha manifestado en la última legislatura contra "todas las posiciones identitarias que ha desarrollado el Gobierno de Uxue Barkos, ha estado en manifestaciones el PSN con nosotros, de la mano, defendiendo la bandera de Navarra, defendiendo la igualdad de oportunidades frente al uso del euskera, que ha convertido a los navarros en ciudadanos de primera o de segunda en función de si sabemos euskera o no".

Por ello, se ha preguntado "ahora qué va a hacer el PSN si llega a un acuerdo con ellos". "¿Qué política van a hacer? ¿Va a tragarse todo lo que ha criticado? Desde el punto de vista de programa, desde el punto de vista de la visión de lo que tiene que ser esta comunidad, no coinciden en absolutamente nada. El PSN entiende Navarra, o entendía Navarra como una Comunidad foral diferenciada de Euskadi, española y europea, eso es lo que queremos en Navarra Suma, pero eso es imposible con los nacionalistas, porque el nacionalismo vasco quiere lo que quiere", ha asegurado.