Esparza: "Sánchez decidirá si quiere respetar la voluntad de los navarros o estar en manos de amigos de Ternera"

Esparza ha realizado estas declaraciones en la presa de Itoiz, "un ejemplo de lo que desde siempre ha hecho el nacionalismo vasco en Navarra, con Bildu a la cabeza, que ha tratado de paralizar, frenar y sabotear obras que suponen desarrollo y bienestar, pero con el PNV mirando para otro lado, recogiendo las nueces y en ocasiones azuzando a los radicales de Bildu en contra de Itoiz", ha señalado.

El candidato de Navarra Suma ha criticado que "esta es la manera de actuar de los que ahora Sánchez y Chivite quieren como socios, en un intento desesperado por alcanzar un acuerdo que supone renunciar a los principios y valores del socialismo en Navarra".

Así, ha destacado que "Chivite es capaz de pactar con el cuatripartito y con la 'coordinadora del No' al desarrollo de Navarra con tal de tocar moqueta". "Chivite miente cuando afirma que en Navarra habrá una presidenta nacionalista o una presidenta socialista", ha continuado, para añadir que "si el PSN pacta con el nacionalismo habrá una presidenta nacionalista que hará política nacionalista".

Esparza ha añadido que "la realidad es que los ciudadanos van a elegir entre una presidenta nacionalista o un presidente de Navarra Suma que lidere un gobierno constitucionalista que acabe con un cuatripartito que ha sido el del 'no' al desarrollo de Navarra, el de la mentira, la paralización y la exclusión de quien no piensa como ellos".

A este respecto, ha considerado que "para que Chivite pudiera ser presidenta también tendrían que apoyarla Geroa-PNV, Podemos, IE y EH Bildu". "Sí, EH Bildu, y eso supondría excluir y sobrepasar la raya de la indignidad política", ha enfatizado.

RESPUESTA A SÁNCHEZ

Esparza ha sugerido a PEdro Sánchez que "antes de venir a Navarra se asesore o que el PSN le cuente cuál es la realidad de lo que ha ocurrido y está ocurriendo aquí". "Habló ayer de limpieza, y desconoce que después de gobernar UPN 23 años Navarra y muchos ayuntamientos, después de que levantaran todas las alfombras, no hay un solo caso de corrupción", ha manifestado.

"También habló de justicia social y de poner fin a la exclusión y a la desigualdad, por lo que debe de desconocer las políticas que hemos hecho de la mano del PSN en Navarra", ha agregado. Y le ha lanzado las siguientes preguntas: "¿Tener pleno empleo es justicia social?, ¿coger el agua en el norte y llevarla al sur es justicia social?, ¿querer el TAV y generar riqueza es justicia social?, ¿pactar planes de empleo con UGT es justicia social?, ¿tener la mejor educación pública y concertada es desigualdad?, ¿situar a Navarra como una comunidad líder en sanidad es excluir?, ¿ser la primera comunidad que convirtió las políticas sociales en un derecho es justicia social?".

Por ello, ha pedido a Sánchez que "no le mientan, porque exclusión es lo que hace el nacionalismo vasco sectario cuando gobierna solo para los suyos y desigualdad es lo que han hecho los que quieren como socios no devolviendo el IRPF por las prestaciones de maternidad y paternidad, crujiendo a impuestos a las clases medias y trabajadoras e imponiendo el euskera para ser funcionario".

"Los acuerdos con los nacionalistas traerán más nacionalismo y sillones de gobierno pero no igualdad ni justicia social", ha sentenciado.

Finalmente, y respecto a la defensa de la foralidad que Sánchez atribuyó al PSN, Esparza ha exigido que "no se tome el pelo a los navarros, ya que la foralidad no se defiende de la mano de los nacionalistas que quieren que Navarra sea Euskadi y que la ikurriña ondee en las instituciones". "Así no, Pedro, así no", ha concluido.